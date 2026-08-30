Un ferri s'enfonsa amb 267 persones a bord a la costa del nord de Xipre

Europa Press/Contacto/Ruaridh Stewart - Arxiu
MADRID, 30 ago. (EUROPA PRESS) -
Un ferri catamarà amb 267 persones a bord s'ha enfonsat aquest diumenge a les costes del nord de l'illa de Xipre, concretament prop de la localitat de Kirenia, a la part de Xipre controlada per l'autoproclamada República Turca del Nord de Xipre.
El primer ministre turcoxipriota, Ünal Üstel, ha confirmat que hi ha víctimes mortals, encara que no ha concretat xifres, i ha destacat que s'han mobilitzat "tots els mitjans disponibles" per al rescat.
Mentrestant, l'alcalde de Kirenia, Murat Senkul, ha alertat que "la situació és molt greu" i ha explicat que fins al moment han estat localitzades 159 persones en l'operació de rescat.
Efectius de la Guàrdia Costanera i embarcacions civils s'han traslladat ja fins al lloc del sinistre del buc, pertanyent a l'empresa privada Tall Denizcilik i s'ha mobilitzat també a policia i ambulàncies, han informat les autoritats.
El ministre de Transports turcoxipriota, Erhan Arikli, ha explicat que el ferri va començar enfonsar-se per motius que de moment es desconeixen i finalment va bolcar prop de Kirenia, Girne pels turcoxipriotes. El capità del ferri va llançar una trucada d'auxili immediatament.
El buc transportava 259 passatgers i vuit membres de la tripulació i va bolcar poc després de sortir des del port de Kirenia, a uns dos quilòmetres de la costa. El ferri cobria un trajecte entre Kirenia, d'on va sortir a les 12.30 hores del diumenge --11.30 hores a l'Espanya peninsular-- amb destinació al port de Tasucu, a Mersin, a la costa sud de Turquia.
Xipre està dividit en dos des que el 1974 l'Exèrcit turc ocupés la part nord --el 36,2 per cent del seu territori-- després d'un cop d'estat instigat per la junta militar al poder a Grècia i davant el temor al fet que l'illa s'unís a aquest últim país.
El 1983, els turcoxipriota van proclamar la República Turca del Nord de Xipre, reconeguda únicament per Ankara, que hi manté uns 35.000 militars. Els nombrosos esforços dirigits per l'ONU al llarg de les dècades per reunificar l'illa del Mediterrani oriental sobre la base d'una federació bizonal han fracassat fins ara.