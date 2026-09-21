Ferits tres militars sud-coreans en una explosió a la zona desmilitaritzada

MADRID 21 set. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit de Corea del Sud ha informat aquest dilluns que almenys tres militars han resultat ferits en una explosió a la zona desmilitaritzada de Corea, a la frontera entre tots dos països, i ha indicat que han hagut de ser traslladats d'urgència a un hospital.
Les autoritats han obert una investigació per aclarir les causes de la deflagració, la qual atribueixen a la possible explosió d'una mina antipersona, segons les informacions preliminars recollides per l'agència de notícies Yonhap, les quals apunten que l'incident es podria haver produït per unes mines nord-coreanes desplaçades arran de les fortes pluges.
Les autoritats de Corea del Nord van començar reconstruir el 2024 gran part dels seus posts de control a la zona desmilitaritzada després de la suspensió de l'acord intercoreà assolit el 2018 per a una millora de les relacions entre tots dos països. El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha tornat a qualificar els llaços entre els dos països d'"hostils" i ha prioritzat la fortificació de la frontera.
Les forces sud-coreanes havien alertat de la possibilitat que les tropes nord-coreanes estiguessin col·locant mines antipersona al sud de la franja, que abasta uns 4 quilòmetres d'ample i 250 quilòmetres de llarg.
Aquest incident constitueix la primera explosió detectada a l'àrea des del novembre del 2025. Un any abans, l'agost del 2015, un militar sud-coreà va perdre les dues extremitats inferiors durant una missió després d'una explosió.