Ferits més de 30 palestins en una incursió de l'Exèrcit d'Israel a Ramallah

MADRID, 26 ago. (EUROPA PRESS) -
Més de 30 palestins han resultat ferits aquest dimarts en una incursió llançada per l'Exèrcit d'Israel contra les ciutats de Ramallah i Al-Bireh, a Cisjordània, una operació que s'ha saldat amb almenys cinc detinguts.
El Ministeri de Sanitat de l'Autoritat Palestina ha informat en un comunicat que 33 palestins han resultat ferits, incloent un menor de 13 anys que ha patit una ferida de bala a l'abdomen i ha estat traslladat a l'hospital per ser operat.
Per la seva banda, la Mitja Lluna Vermella Palestina ha assenyalat que entre els ferits hi ha 7 amb impactes de bala, 6 per l'ús de bales de goma, 3 per metralla i 5 per la inhalació de gasos lacrimògens llançats per les forces israelianes, que han realitzat una batuda en una tenda de canvi de divises.
Segons les informacions recollides per l'agència palestina de notícies WAFA, el vehicle d'un periodista ha estat impactat per bales de goma, mentre que les tropes israelianes han irromput a diversos edificis i actuat contra participants en una protesta centrada en les exigències sobre el lliurament de cadàvers de palestins morts a mans de les forces d'Israel.
La Presidència palestina ha qualificat els atacs com "un acte d'agressió contra el poble palestí" i ha responsabilitzat al Govern d'Israel --a qui acusa d'incentivar als palestins a abandonar les seves terres a Cisjordània-- de la "escalada".
En aquest sentit, ha instat en un comunicat als Estats Units a "assumir la seva responsabilitat per detenir a Israel", així com a la comunitat internacional a exercir el seu mandat per posar fi a unes accions que ha titllat de "reprensibles i inacceptables".
El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha afirmat que aquesta incursió és "un crim" que "representa la postura destructiva de l'ocupació i els seus objectius maliciosos a l'hora de reforçar el seu control a Cisjordània", segons ha informat el diari palestí 'Filastin'.
"Atacar instal·lacions civils i irrompre en institucions comercials i bancàries suposa un clar crim i representa una extensió de la guerra d'extermini que l'ocupació duu a terme des de fa prop de dos anys a la Franja de Gaza", ha manifestat el grup islamista palestí.
Així, ha posat l'accent que Israel "no tindrà èxit a l'hora de provocar terror entre els ciutadans (palestins) o de dissuadir-los a l'hora de mantenir-se fermes a la seva terra i davant dels seus drets". "El poble palestí és la vàlvula de seguretat que acabarà amb el pla d'annexió i desplaçament", ha resolt.