Ferits dos cascos blaus de la FINUL en un nou atac d'Israel contra la caserna de Naqoura

Almenys dos cascos blaus de la Força Interina de les Nacions Unides al Líban (FINUL) han resultat ferits aquest divendres en un nou atac executat per l'exèrcit d'Israel contra la caserna general de la missió a la ciutat de Naqoura, al sud del Líban, segons mitjans libanesos.

L'agència estatal libanesa de notícies NNA ha indicat que les forces israelianes han disparat un projectil d'artilleria a l'entrada principal de la base que ha provocat danys, mentre que un carro de combat ha atacat una torre d'observació i ha ferit dos soldats singalesos.

La FINUL i les autoritats de Sri Lanka no s'han pronunciat ara com ara sobre l'incident. Per la seva banda, fonts del Ministeri de Defensa d'Espanya han informat a Europa Press que tots els militars espanyols estan bé.

L'atac té lloc l'endemà que la FINUL denunciés que dos cascos blaus indonesis havien quedat ferits per un projectil israelià disparat contra una torre de vigilància a la caserna central de Naqoura, en uns atacs "deliberats" de l'exèrcit israelià contra bases i posicions de l'ONU.

Israel descriu la invasió, desencadenada l'1 d'octubre, com una operació "selectiva i limitada" contra "objectius terroristes i infraestructures" de Hezbollah. L'ofensiva es va llançar després de prop de dues setmanes d'atacs intensificats i ha anat en paral·lel amb una recrudescència dels bombardejos contra la capital, Beirut, i altres zones del país.