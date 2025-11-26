Ferits dos agents de la Guàrdia Nacional d'EUA en un tiroteig en les proximitats de la Casa Blanca

Europa Press/Contacto/Andrew Leyden
MADRID 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys dos agents de la Guàrdia Nacional han resultat ferits en un tiroteig que ha tingut lloc aquest dimecres a la capital d'Estats Units, Washington DC, prop de l'edifici de la Casa Blanca, residència oficial del president nord-americà, Donald Trump.
La secretària de Seguretat Nacional, Kristi Noem, ha confirmat que dos guàrdies nacionals han rebut trets "fa uns moments" a Washington DC, i ha demanat a la població que s'"uneixi" a ella per resar per la seva recuperació.
Així mateix, ha afegit que el seu departament està treballant amb la Policia local per recopilar més informació sobre aquest tema, segons ha informat a través del seu perfil a la xarxa social X.
Per la seva banda, la Policia de Washington DC, que ha assenyalat que l'incident ha tingut lloc a amb prou feines una poma de distància del complex de la Casa Blanca, ha indicat que "un sospitós està sota custòdia". No obstant això, no ha donat més detalls sobre aquest tema, per la qual cosa es desconeixen les causes del succés.
Les tropes de la Guàrdia Nacional de diversos estats han estat a Washington durant mesos com a part de l'ofensiva anticrim de l'Administració Trump a la capital, i que ha expandit a altres ciutats de tot el país.