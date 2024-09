Ferits desenes d'integrans de Hezbollah en explotar els seus dispositius cercapersones

MADRID, 17 set. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats del Líban han posat en alerta els hospitals del país després que desenes de persones han resultat ferides per l'explosió del seu dispositiu cercapersones presumptament vinculats al partit-milícia xiïta Hezbollah a causa d'un suposat pirateig israelià.

El Ministeri de Salut ha emès un comunicat en el qual reconeix que la situació és "urgent" pel "gran nombre de ferits pel que sembla una explosió de (dispositius) cercapersones que duien les víctimes". A més, ha demanat a la població que tingui aquests aparells que se n'allunyi.

Les primeres informacions apunten que Israel podria haver piratejat els dispositius que tenien els membres de Hezbollah i, de manera remota, hauria aconseguit que explotin. Per les xarxes socials ja circulen vídeos del moment en què exploten a botigues, a carrers o establiments.

Fonts citades pel diari 'L'Orient-Le Jour' afirmen que nombroses ambulàncies circulen per les principals ciutats del país per atendre els ferits. Alguns perfils de xarxes socials properes a Hezbollah criden a no difondre informació sobre les regions on s'ha registrat els incidents.