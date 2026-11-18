MADRID 18 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys cinc militars jordans han resultat ferits aquest dimecres després d'estavellar-se un helicòpter en unes maniobres a Jordània, segons ha confirmat l'exèrcit, sense que ara per ara s'hagin aclarit les causes dels fets.
L'exèrcit jordà ha declarat en un comunicat que l'aparell, un Black Hawk, s'ha estavellat durant els exercicis i ha afegit que tots els ferits, entre els quals un en estat greu, ja han estat traslladats a l'Hospital Militar Reina Alia "per rebre el tractament necessari".
També ha recalcat que "la seguretat dels membres de les forces armades és la màxima prioritat" i alhora ha reclamat a la població que "no difongui rumors" i s'informi sobre l'incident "només a través de fonts oficials".