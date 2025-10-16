Ferits almenys 20 civils i 55 policies en disturbis durant la protesta a Lima que deixen deu detinguts

MADRID, 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Perú, José Jerí, ha denunciat que almenys 55 efectius de la Policia Nacional han resultat ferits durant les manifestacions d'aquest dimecres a la capital del país, Lima, que s'han saldat amb la detenció d'almenys deu persones.
El mandatari ha divulgat aquestes xifres en el seu compte de la xarxa social 'X', on ha assenyalat que les càmeres del cos policial i de la Municipalitat de Lima "serviran per identificar als delinqüents que s'han infiltrat en una manifestació pacífica per generar caos".
"Tot el pes de la llei per a ells", ha defensat, abans de fer-se ressò d'una xifra de la defensora del poble que apunta a 20 civils ferits en el marc d'una mobilització nacional convocada per organitzacions estudiantils, transportistes i sindicats.