Un ferit per trets en una operació de l'ICE a Nova York, que justifica l'acció pel seu historial criminal

MADRID, 9 oct. (EUROPA PRESS) -
Un home ha resultat ferit després de rebre trets per part d'un agent del Servei d'Immigració i Control de Duanes (ICE, per les seves sigles en anglès) durant una operació duta a terme aquest dijous al barri de Marble Hill, a la ciutat de Nova York.
La víctima ha estat traslladada a un hospital proper, on es troba conscient i rebent atenció mèdica, arran d'un tiroteig que es va produir entorn de les 16.00 hores (hora local) en una zona residencial situada entre l'Alt Manhattan i l'extrem sud del Bronx.
L'ICE ha justificat el tiroteig assegurant en un comunicat que l'objectiu de l'operació era arrestar a "criminal indocumentat" procedent de la República Dominicana que comptava amb una condemna prèvia per furt major i múltiples arrests per agressió, robatori, i possessió de drogues i armes.