Un ferit en un incendi deliberat d'una sinagoga prop de Melbourne, al sud-est d'Austràlia

MADRID 6 des. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultat ferida aquest divendres a la matinada durant el que la policia australiana ha descrit com un incendi deliberat d'una sinagoga en un municipi pròxim a Melbourne, al sud-est del país.

La policia de l'estat de Victòria està buscant els presumptes autors, dues persones emmascarades que haurien estat vistos per alguns dels fidels de la sinagoga Adass Israel a Ripponlea, quan llançaven combustible a l'edifici, abans de calar-li foc.

Els testimonis van avisar els equips de bombers, que van arribar al lloc de la tragèdia poc després de les 04.00 (hora local) i van trobar el gran incendi, que ha ferit una persona i causat importants danys al temple. S'han necessitat 17 aparells i 60 efectius del cos de bombers per controlar les flames.

"Es van sentir cops en una porta i es va llançar líquid a l'interior, que va calar foc; les poques persones que hi havia a l'interior de la sinagoga van sortir corrent per la porta posterior, i una d'elles es va cremar", ha relatat Benjamin Klein, membre de la junta directiva de la sinagoga sinistrada.

Els investigadors creuen que es tracta d'un acte deliberat. "Creiem que ha estat intencionat. El que no sabem és per què, i arribarem al motiu", ha assenyalat l'inspector de policia Chris Murray en unes declaracions recollides per 'ABC News'.

Confrontat per un membre de la comunitat, Murray ha assegurat que la policia s'està prenent seriosament l'incident i que augmentarà les patrulles a la zona.

"Tot el que puc dir és que sortirem, serem visibles i investigarem això amb tots els recursos que puguem comprometre", ha declarat.

Per la seva banda, el primer ministre, Anthony Albanese, ha emès un comunicat expressant la seva consternació i condemnant l'incendi que estava "clarament dirigit a crear por a la comunitat" jueva.

"Això és clarament un acte d'antisemitisme. És un atac a un lloc de culte, per la qual cosa, per definició, és un acte d'odi. Això és un atropellament. La violència, la intimidació i la destrucció d'un lloc de culte és una cosa que mai hauríem de veure a Austràlia", ha assenyalat.