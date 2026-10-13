Ferides vuit persones en un atac amb arma blanca en un centre comercial a Corea del Sud

Yao Qilin / Xinhua News / Europa Press - Arxiu
MADRID 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Almenys vuit persones han resultat ferides aquest dimarts en un atac amb arma blanca perpetrat en un centre comercial a la ciutat sud-coreana d'Incheon, situada a l'oest de la capital, Seül, segons han confirmat les autoritats.
La policia ha assenyalat que el sospitós va atacar diverses persones amb dos ganivets cap a les 13.40 hores (hora local), mentre es desplaçava per una escala mecànica, i després va ser reduït per diverses persones i posteriorment detingut per les forces de seguretat.
Ha subratllat que tots els ferits, entre els quals un en estat de parada cardíaca, han estat traslladats a hospitals, sense més detalls sobre la gravetat del seu estat, tal com ha recollit l'agència sud-coreana de notícies. El sospitós està sent interrogat, sense que ara per ara es coneguin les causes de l'atac.