Ferides cinc persones, entre elles un nen, en impactar un dron als voltants de Moscou

MADRID 24 oct. (EUROPA PRESS) -
Almenys cinc persones, entre elles un nen, han resultat ferides aquest divendres a causa de l'impacte d'un dron llançat per l'exèrcit d'Ucraïna contra la localitat de Krasnogorsk, un suburbi de la capital de Rússia, Moscou, segons han denunciat les autoritats russes.
El governador de la regió de Moscou, Andrei Vorobiov, ha afirmat en un missatge publicat a Telegram que l'aparell ha impactat contra "un edifici residencial", concretament contra un apartament situat al catorzè pis.
"Cinc persones han resultat ferides, inclòs un nen. Quatre han estat ràpidament traslladades a diversos hospitals, on reben atenció mèdica", ha afirmat, alhora que ha especificat que un nen figura entre els ingressats per "un genoll dislocat" i altres ferides lleus.
Per la seva banda, l'alcalde de Moscou, Serguei Sobianin, ha apuntat que els sistemes de defensa antiaèria de la ciutat han destruït tres drons "en ruta" cap a la capital russa. "Els serveis d'emergència treballen al lloc de l'impacte", ha manifestat, en aparent referència a l'atac contra Krasnogorsk.