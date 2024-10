Felip VI visita a Jordània el camp de refugiats de Baqa'a

Una reunió i un dinar amb Abdalà II tancarà la visita de menys de 24 hores

MADRID, 6 oct. (EUROPA PRESS) -

El Rei Felip VI ha visitat aquest diumenge a Jordània el camp de refugiats de Baqa'a, creat l'any 1968 arran de la Guerra dels Sis Dies i que actualment és el més gran del país que acull refugiats palestins.

L'Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament (AECID) col·labora en aquest camp amb l'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins (UNRWA) desenvolupant serveis d'educació i salut.

Durant la visita, segons un comunicat de la Casa Reial, el Rei ha comprovat el projecte finançat per AECID a través de l'UNRWA a Jordània que contribueix a millorar les condicions de vida en els camps de refugiats. Segons l'UNRWA, al camp hi ha més de 90.000 persones, i és a uns 20 quilòmetres al nord de la capital Aman.

Felip VI ha anat a un col·legi i ha visitat un aula de ciències, on els alumnes estaven fent uns experiments.

Després ha visitat la biblioteca, on s'ha reunit amb una dotzena de joves refugiats i representants de la comunitat local, beneficiaris del projecte de l'UNRWA, i ha parlat amb ells per saber com és la seva vida en el camp. Segons el comunicat, l'UNRWA ha rebut, de 2021 a enguany, 3,25 milions d'euros per a aquest projecte.

A més, el monarca ha estat acompanyat pel Príncep Faisal bin Al Hussein i pel ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, que ha fet aquest viatge amb Felip VI.

Després el rei serà rebut en el Palau al Husseiniya per Abdalà II, on tots dos mantindran una trobada bilateral i després un esmorzar de treball que posarà fi a la visita de menys de 24 hores.