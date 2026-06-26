Felip VI i Sheinbaum mantenen una trobada a Mèxic amb la qual escenifiquen l'acostament entre països

MADRID 26 juny (EUROPA PRESS) -
El Rei d'Espanya, Felip VI, ha mantingut aquest dijous una trobada amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, en la qual han escenificat l'acostament entre tots dos països.
El secretari de Relacions Exteriors mexicà, Roberto Velasco, ha estat l'encarregat de donar la benvinguda al monarca a la seva arribada a l'Aeroport Internacional de la Ciutat de Mèxic, després de la qual cosa ha estat rebut per Sheinbaum al Palau Nacional, on tots dos han posat per a una foto conjunta abans de mantenir la reunió bilateral.
"Al Palau Nacional, vam tenir una cordial reunió amb el rei d'Espanya, Felip VI. Conversem sobre la importància dels pobles originaris al llarg de la història i dels vincles entre Mèxic i Espanya. Coincidim a enfortir la relació bilateral en benefici de les nostres nacions", ha assenyalat la mandatària en un missatge en xarxes socials.
UN VIATGE PER INTENSIFICAR LES RELACIONS BILATERALS
Felip VI ha viatjat a Mèxic convidat per Sheinbaum per assistir al partit entre Espanya i Uruguai, l'últim de la primera fase del Mundial de Futbol i que tindrà lloc a Guadalajara.
Tant des de Sarsuela com des d'Exteriors, que el seu titular, José Manuel Albares, està acompanyant al monarca en la trobada, s'ha posat l'accent en què "aquest viatge s'emmarca en un context d'intensificació de les relacions bilaterals entre tots dos països" i en què permetrà reforçar "els vincles de proximitat i afinitat que uneixen a tots dos pobles".
Per la seva banda, la Cancelleria mexicana ha manifestat que tots dos països "continuen enfortint els seus llaços diplomàtics en benefici de la relació i del benestar dels seus pobles".
El Rei va acceptar la invitació cursada per Sheinbaum, que es va produir en un nou moment d'acostament entre els dos països després que el monarca reconegués a mitjan març que va haver-hi "molt abús" durant la Conquesta i admetés que aquells comportaments vists des de l'òptica i els valors actuals no són com per sentir-se "orgullosos".
Les seves paraules van ser ben rebudes per la presidenta mexicana, que va decidir llavors viatjar a Espanya per participar en una reunió en defensa de la democràcia junt amb altres líders progressistes el passat 18 d'abril.