Felip VI reclama a Israel davant l'ONU que "detingui la massacre" a Gaza

Recorda el llegat sefardita a Espanya i demana "no mirar cap a un altre costat"
MADRID, 24 set. (EUROPA PRESS) -
El Rei Felip VI ha implorat des de la tribuna de l'ONU al Govern d'Israel que "detingui la massacre" a Gaza i que deixi de causar "més morts" en nom d'un poble, el jueu, "que ha sofert tant al llarg de la història" i amb el qual Espanya té profunds llaços històrics.
En el seu discurs davant de l'Assemblea General de l'ONU i en línia amb el Govern espanyol, ha defensat que "no podem guardar silenci, ni mirar cap a un altre costat, davant de la devastació", "davant de tantes morts entre la població civil; o davant de la fam i el desplaçament forçós de centenars de milers de persones". "Amb quin destí?", s'ha preguntat.
Veu "actes aberrants que estan en les antípodes de tot el que representa" l'ONU, "repugnen a la consciència humana i avergonyeixen al conjunt de la comunitat internacional", tot i que no citat el terme genocidi, que sí empra el Govern.
El Rei ha volgut refutar les acusacions d'antisemitisme que ha realitzat el Govern de Benjamin Netanyahu arran de la decisió de l'Executiu d'imposar l'embargament d'armes a Israel, reivindicant que "Espanya és un poble profundament orgullós de les seves arrels sefardites".
Per tant, "quan parlem al poble d'Israel, estem parlant a un poble de germans". De fet, ha afegit, va ser aquest "el principi inspirador de la llei per la qual, el 2015 i amb ampli consens, es va concedir la nacionalitat espanyola als descendents dels jueus sefardites originaris d'Espanya". Segons el Govern, 72.000 persones van rebre la nacionalitat per aquesta via.
"Per això ens dol tant, ens costa tant comprendre el que el Govern israelià està fent a la Franja de Gaza", ha assegurat el monarca, que ha estat l'encarregat d'obrir la segona jornada de l'Assemblea General.
"Per això clamem, implorem, exigim: detinguin ja aquesta massacre. No més morts en nom d'un poble tan savi i tan antic, que tant ha sofert al llarg de la Història", ha reclamat davant dels mandataris presents, entre ells el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.
"L'EXECRABLE TERRORISME DE HAMAS"
En aquest punt, ha recalcat que Espanya condemna "rotundament l'execrable terrorisme de Hamas i especialment aquella matança brutal del 7 d'octubre de 2023 contra la població israeliana", igual que reconeix "el dret d'Israel a defensar-se".
Però "amb la mateixa fermesa, demandem que el Govern d'Israel apliqui sense reserves el Dret Internacional Humanitari a tota Gaza i Cisjordània".
"Exigim que l'ajuda humanitària arribi sense dilacions, un alto-el-foc amb garanties i l'alliberament immediat de tots els ostatges que encara reté Hamas amb tanta crueltat", ha afegit.
LA SOLUCIÓ DELS DOS ESTATS
D'altra banda, ha instat la comunitat internacional a "assumir la seva responsabilitat per fer realitat al més aviat possible una solució viable que contempli l'existència dels dos Estats".
Per a ell, el reconeixement de Palestina "per un nombre creixent" d'estats membre de l'ONU "ha d'ajudar a aconseguir una pau regional justa i definitiva, basada en l'aplicació de les resolucions de Nacions Unides i també en el reconeixement universal de l'Estat d'Israel".