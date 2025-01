La Fed deté el cicle de baixades i manté els tipus després de retallar-los tres vegades seguides

MADRID, 29 gen. (EUROPA PRESS) -

El Comitè Federal de Mercat Obert (FOMC, per les seves sigles en anglès) de la Reserva Federal dels Estats Units (Fed) ha decidit aquest dimecres mantenir els tipus d'interès en el rang objectiu del 4,25% al 4,50%, després d'haver-los baixat tres vegades consecutives.

Aquesta pausa se succeeix a la reducció decretada el setembre passat de mig punt, quan es va retallar el preu del diner per primera vegada des de març del 2020, i a les d'un quart de punt de novembre i desembre.

En el seu comunicat, l'entitat ha subratllat que els riscos per optimitzar ocupació i inflació estan "més o menys equilibrats" i que roman "atenta" davant de possibles amenaces des d'ambdós fronts.

"Els indicadors recents suggereixen que l'activitat econòmica ha seguit creixent a un ritme sòlid. La taxa de desocupació s'ha estabilitzat en un nivell baix en els darrers mesos, i les condicions del mercat laboral segueixen sent sòlides. La inflació continua sent elevada", ha resumit la Fed.

El FOMC ha indicat que, a l'hora de modificar la taxa de referència, estarà atent a l'afectació de les dades entrants sobre l'entorn macroeconòmic i el balanç de riscos.

En aquest sentit, l'institut emissor ha assegurat que estarà "preparat" per ajustar els tipus de ser necessari, per la qual cosa s'analitzaran les lectures del mercat laboral, d'inflació, així com els efectes derivats dels esdeveniments internacionals i financers.

D'altra banda, la Fed seguirà amb els seus plans de reducció del balanç, reinvirtiendo els principals del deute que vencin entre bons del Tesoro i titulizaciones hipotecàries.