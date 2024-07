Farage es reivindica com el "veritable canvi polític" en plena jornada electoral

MADRID, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Reforma, Nigel Farage, ha afirmat que les eleccions generals d'aquest dijous al Regne Unit suposen "el primer pas per al veritable canvi polític", després de presentar el seu partit com l'alternativa tant als conservadors com als laboristes.

Farage ha bolcat per les xarxes part d'aquestes crides finals, inclosa una foto d'ell en un col·legi electoral. No obstant això, segons la cadena BBC, hauria optat per votar per correu, al contrari que l'actual primer ministre, Rishi Sunak, i el seu principal rival, Keir Starmer.

El líder de Reforma ha compartit un vídeo en el qual diu que, si ha tornat a la primera línia política és perquè actualment "no funciona res", de la qual cosa culpa el Partit Conservador de Sunak. Davant d'ells, ha afegit, "el Partit Laborista és més del mateix".

La formació de Farage figura com la tercera en els sondejos d'intenció de vot, si bé el sistema electoral del Regne Unit previsiblement el penalitzarà i li permetrà, en el millor dels casos, entrar amb pocs escons a la Cambra dels Comuns, lluny fins i tot dels liberaldemòcrates.