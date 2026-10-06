Fancis Halzen, Premi Nobel de Física 2026 pels seus descobriments sobre els neutrins

MADRID 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La Reial Acadèmia Sueca de Ciències ha decidit atorgar el Premi Nobel de Física 2026 a Francis Halzen (Tienen, Bèlgica) "per les seves contribucions decisives a l'Observatori de Neutrins IceCube i el descobriment de neutrins d'alta energia d'origen astrofísic".
Halzen va posar les bases d'un nou tipus d'astronomia. La seva idea consistia a utilitzar el gel glacial del pol sud per capturar les misterioses partícules anomenades neutrins. El resultat va ser l'Observatori de Neutrins IceCube, capaç de rastrejar neutrins originats en el cosmos distant.