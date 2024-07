Famílies d'ostatges es manifesten a Jerusalem per exigir a Netanyahu que deixi de "sabotejar les negociacions"

MADRID, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

Famílies d'ostatges israelians en mans de les milícies palestines completaran aquest dissabte una marxa de quatre dies de Tel-Aviv a Jerusalem en protesta per exigir al primer ministre del país, Benjamin Netanyahu, que deixi de "sabotejar les negociacions" amb Hamas i les milícies palestines per aconseguir-ne l'alliberament.

Netanyahu ha estat acusat per crítics entre les famílies dels ostatges d'imposar constantment obstacles a un possible acord i de perllongar artificialment la guerra de Gaza en una maniobra de supervivència política, atès que està acusat de diversos casos de corrupció pels quals haurà de declarar a finals d'any després d'infructuosos esforços per ajornar el seu testimoni.

"Cada cop veiem més informacions que Netanyahu continua sabotejant l'acord amb demandes que podrien costar la vida del meu fill i d'altres ostatges", ha protestat una de les participants, Einav Zangauker, el fill dels quals Matan, de 24 anys, va ser segrestat per les milícies palestines el 7 d'octubre, recull el 'Times of Israel'.

"Netanyahu, no li permetrem torpedinar l'acord. Exigim que el signi i deixi de costat qualsevol assumpte personal o polític, o consideracions, i torni'ns els segrestats ara", ha afegit Zangauker en comentaris, recollits també pel 'Yedioth Aharonoth'.

La marxa acabarà aquesta tarda davant de l'Oficina del Primer Ministre a Jerusalem.