Famílies d'ostatges d'Israel posaran tendes de campanya a la frontera de Gaza com a part de la vaga

MADRID 17 ago. (EUROPA PRESS) -
Familiars d'ostatges retinguts a la Franja de Gaza han anunciat que instal·laran tendes de campanya a la frontera amb l'enclavament palestí, en el marc de la vaga convocada per pressionar El Govern israelià perquè paralitzi l'ampliació de la seva ofensiva.
El Fòrum de Familiars d'Ostatges i Desapareguts ha dit en un comunicat recollit per 'The Times of Israel' que l'obstinació del Govern israelià els obliga a "intensificar la lluita i fer tot el possible per recuperar" els seus éssers estimats, fins i tot si és dormint a pocs metres de la frontera.
Un grup de manifestants amb altaveus ja ha començat a bloquejar a primera hora del matí algunes de les carreteres que condueixen a les principals ciutats del país --com Tel Aviv-- col·locant piquets i cartells per impedir el pas dels vehicles.
VAGA AQUEST DIUMENGE
Està previst que gairebé un milió de persones es concentrin a la Plaça dels Ostatges de Tel Aviv durant la jornada de vaga en què hi ha programades centenars d'activitats i que culminarà amb una concentració multitudinària enfront de la caserna general militar de Kirya a última hora de la tarda.
La decisió del primer ministre, Benjamin Netanyahu, d'ocupar la ciutat de Gaza i els campaments del centre de l'enclavament ha estat criticada pels familiars, que consideren l'operació com una sentència de mort contra els aproximadament vint ostatges vius a la Franja.