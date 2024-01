Familiars dels ostatges acampen davant la residència de Netanyahu per demanar un intercanvi amb Hamas

MADRID, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

Un grup de familiars d'ostatges segrestats pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) i nombrosos manifestants han acampat aquest diumenge al vespre als afores de la residència privada del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, per demanar-li que accepti un acord amb la milícia palestina que permeti l'alliberament dels israelians que continuen retinguts a la Franja de Gaza.

El portaveu de la protesta, organitzada pel Fòrum de Familiars Segrestats i Desapareguts, ha expressat que s'hi estaran fins que "el primer ministre accepti arribar a un acord per al retorn de tots els ostatges", segons ha publicat el diari israelià 'The Times of Israel'.

Els manifestants, que han mostrat pancartes en què es llegeix "estimem els nostres fills més del que odiem Hamas", s'han presentat davant la residència de Netanyahu després que el primer ministre ha advertit que cedir a les demandes de la milícia islàmica seria una "rendició".

En aquest sentit, Netanyahu ha recordat que ja han alliberat 110 ostatges i ha promès retornar la resta d'ostatges, xifrats al voltant dels 130, i que rebutja qualsevol acord que impliqui "la fi de la guerra, la sortida de les nostres forces de Gaza i l'alliberament de tots els assassins i violadors de les (forces) Nukhba i deixar Hamas intacte", posició que ha traslladat al president dels EUA, Joe Biden.

Així mateix, ha expressat que si no s'aconsegueix una "victòria total" en què la Franja acabi desmilitaritzada i la seva seguretat depengui d'Israel aviat hi haurà un altre "7 d'octubre", en referència a l'atac de Hamas que va deixar 1.200 morts i 240 ostatges. A més a més, ha tornat a negar la creació d'un estat palestí perquè suposaria un "perill existencial" per a Israel.

L'actual ofensiva israeliana contra la Franja, en resposta a l'assalt del 7 d'octubre, ja ha deixat més de 25.000 palestins morts, als quals se sumen gairebé 360 més en operacions de les forces de seguretat i atacs de colons israelians a Cisjordània i a Jerusalem Est.