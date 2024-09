Familiars confirmen la mort d'un ostatge israelià-nord-americà a Gaza

L'exèrcit d'Israel i el Shin Bet localitzen i recuperen també els cossos de cinc ostatges més



MADRID, 1 set. (EUROPA PRESS) -

Els familiars de Hersh Goldberg-Polin, un ciutadà de nacionalitat israeliana-nord-americà pres com a ostatge pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) el 7 d'octubre, han confirmat aquest diumenge la seva mort.

"Amb el cor destrossat, la família Goldberg-Polin anuncia la mort del seu estimat fill i germà, Hersh. La família agraeix a tothom l'amor i el suport rebut i demana privadesa en aquests moments", han declarat en una publicació a Facebook.

L'anunci es produeix hores després que l'exèrcit israelià va informar a la xarxa social X la troballa de "diversos cadàvers" a la Franja de Gaza.

Goldberg-Polin va ser segrestat el 7 d'octubre del 2023 per Hamas quan es trobava en el Nova Festival. L'últim cop que es va veure amb vida aquest jove de 23 anys va ser l'abril passat, en un vídeo difós per la milícia palestina en el qual va criticar durament el Govern israelià per "haver abandonat" els ostatges i va acusar l'exèrcit d'haver matat amb els seus bombardejos 70 segrestats a la Franja.

Així mateix, el californià va culpar el gabinet de Benjamin Netanyahu de rebutjar els acords per a l'alliberament d'ostatges. "No volen acabar amb aquest malson? (...). Feu el que s'espera de vosaltres i porteu-nos a casa immediatament. O és que això s'ha convertit en alguna cosa molt més gran? És hora que entregueu les claus del Govern, buideu els ministeris i us n'aneu a casa", va sentenciar.

A més d'aquest, els cossos de cinc ostatges més han estat localitzats i recuperats d'un túnel subterrani de Rafah, al sud de la Franja de Gaza, segons han confirmat les Forces de Defensa d'Israel (FDI) en el seu compte d'X.

Es tracta de les restes de Carmel Gat, Aden Yerushalmi, Alexander Lubnov, Almog Sarosi i Uri Danino, que "van ser segrestats a Shiva a l'octubre i assassinats per terroristes de Hamas a Gaza", ha afirmat l'exèrcit.

Amb la seva mort, serien 50 els segrestats morts dels 116 que continuen a la Franja de Gaza, d'acord amb el càlcul oficial de les forces armades israelianes.

La tasca d'identificació de les víctimes ha estat realitzada per l'Institut Nacional de Medicina Forense, la Policia i el Rabinat Militar --un cos de les FDI que brinda serveis religiosos als soldats, principalment als jueus--.

Després d'això, ha explicat l'exèrcit, l'equip encarregat d'acompanyar les famílies dels ostatges ha comunicat la trista notícia. "Les FDI i el Shin Bet comparteixen el dolor de les famílies en aquest moment difícil", ha declarat en la mateixa plataforma, i ha assegurat que "estan fent tot el possible per tornar tots els segrestats al més aviat possible".

Israel va desencadenar una ofensiva contra la Franja després dels atacs del 7 d'octubre, que van deixar prop de 1.200 morts i uns 240 segrestats. Les autoritats de Gaza, controlades per Hamas, han denunciat més de 40.600 morts i prop de 94.000 ferits, als quals se sumen més de 660 palestins morts a Cisjordània i Jerusalem Est en operacions per part de les forces israelianes o en atacs perpetrats per colons.