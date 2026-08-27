Exteriors informa que hi ha quatre espanyols sense localitzar a les devastadores inundacions del Nepal

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MADRID 27 ago. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha informat aquest dijous que hi ha almenys quatre espanyols sense localitzar a les devastadores inundacions provocades per la forta crescuda del riu Bhotekoshi al nord del Nepal, prop de la frontera amb el Tibet, a la Xina.
Albares ha subratllat també que no consta que hagi morts espanyols, però ha demanat a familiars i amics de ciutadans que sàpiguen o que hagin estat a la zona sinistrada que es posin en contacte amb els telèfons d'emergència del Ministeri d'Afers Exteriors, tant amb la Unitat d'Emergència Consular o els serveis centrals a Madrid.
En un àudio remès als mitjans, el ministre ha recordat que el Consolat Honorari d'Espanya al Nepal, l'Ambaixada espanyola a Nova Delhi i el consolat general a Pequín "estan plenament mobilitzats per atendre als espanyols", al mateix temps que ha subratllat que els telèfons consulars estan disponibles a les seves xarxes socials o en les del Ministeri.
Finalment, Albares ha trasllat les seves condolences i ha enviat la seva solidaritat al govern i poble nepalès.
MÉS DE 160 MORTS
Més de 160 persones han perdut la vida per causa de les inundacions registrades a Nepal, provocades per la forta crescuda del riu Bhotekoshi en Rasuwa, un districte muntanyenc del nord nepalès proper a la frontera amb Tibet, a Xina, segons han informat les autoritats del país.
La Policia de Nepal ha confirmat que els cossos sense vida recuperats pels serveis de recerca i rescat ascendeixen a almenys 162, i es concentren en set districtes, la majoria d'ells, 64, en Chitwan, situat més al sud. Tot això en un context en el qual la situació ha provocat la interrupció de les comunicacions en moltes zones del país, dificultant les labors de rescat.
A això, cal sumar, segons aquest últim balanç difós pel cos policial, que almenys 41 ferits continuen sent atesos en diversos hospitals del país.
Per la seva banda, l'Autoritat Nacional de Gestió i Reducció del Risc de Desastres, citant a les autoritats turístiques del país, ha xifrat en 579 els viatgers desapareguts a les zones afectades, dels quals 466 són estrangers i 113 d'origen nepalès.
Prèviament, la Junta de Turisme de Nepal havia indicat a mitjans locals que prop de 400 turistes, tots ells pelegrins que es dirigien a la muntanya Kailash, a Tibet, es trobaven en parador ignorat davant de la impossibilitat de comunicar-se a mesura que continuen les inundacions.