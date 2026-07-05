Exteriors eleva a 35 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela

Laura De Chiclana/Jna Press / Zuma Press / Europa
MADRID, 5 jul. (EUROPA PRESS) -
L'últim balanç oficial d'aquest diumenge eleva a 35 els espanyols morts pel doble terratrèmol que va sacsejar el nord de Veneçuela a finals de juny, un mort més que l'última estimació del dissabte. A més, el total de desapareguts es manté en 140 i encara queden 11 espanyols localitzats que estan sepultats sota els enderrocs provocats pels sismes.
Així ho ha anunciat aquest diumenge el Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, que insisteix que "totes les línies d'emergència consular estan obertes i es demana als espanyols a Veneçuela que les utilitzin".
De moment, la sala de crisi del Ministeri ha atès fins a 1052 trucades i el Consolat ha atès 1604 trucades.
L'últim balanç oficial pels potents terratrèmols registrats fa més d'una setmana en el centre de la costa veneçolana eleva a gairebé 3.000 els morts i a més de 16.500 els ferits.
El president de l'Assemblea Nacional veneçolana, Jorge Rodríguez, ha informat que són concretament 2.954 els morts i 16.592 els ferits com resultat els sismes de 7,5 i 7,2 en l'escala de Ritcher ocorreguts el 28 de juny, que han deixat a més importants danys sobre més de 800 edificis, 190 d'ells enfonsats.
Les víctimes inclouen, a més, 16.309 persones que han perdut el seu habitatge, segons les autoritats, que han informat així mateix que han atès a 83.793 famílies, rescatat a 6.462 persones, i repartit més de 9.480 tones d'aliments i 78.400 borses de menjar.