Exteriors confirma l'evacuació d'un espanyol des de Gaza a través del pas de Rafah

MADRID, 1 nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació d'Espanya ha confirmat que un ciutadà espanyol ha aconseguit abandonar la Franja de Gaza a través del pas fronterer de Rafah, que connecta l'enclavament palestí amb Egipte.

Fonts diplomàtiques han informat Europa Press de la sortida d'aquest ciutadà al llarg d'aquest dimecres, quan s'ha obert el pas per permetre l'evacuació de ciutadans estrangers i ferits pels bombardejos israelians.

Aquesta és la primera oportunitat de la població estrangera per abandonar l'enclavament palestí des de l'esclat de la guerra després dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) i la posterior resposta d'Israel.

Fins avui, el pas només havia estat obert en diverses ocasions puntuals per permetre l'entrada de combois amb ajuda humanitària. L'actual acord va ser intervingut per Qatar, en coordinació amb els Estats Units, per a un pacte entre Egipte, Israel i Hamas, que controla la Franja de Gaza.

Precisament, la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, ha assegurat aquest dimecres que les Forces Armades estan preparades per evacuar els ciutadans espanyols que puguin sortir de Gaza i arribar a Egipte a través del pas de Rafah.

"Estarem una mica a l'espera. Sabem que hi ha ciutadans espanyols que fa uns dies havien mostrat la seva voluntat de sortir de Gaza i anar a Egipte", ha assenyalat en declaracions en el Comandament d'Operacions situat a la base de Retamares (Madrid) després de celebrar una videoconferència amb el general Aroldo Lázaro, que lidera les tropes de l'ONU al Líban.