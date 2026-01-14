Exteriors aconsella als espanyols que es trobin a Iran que abandonin el país

Diego Radamés - Europa Press
MADRID 14 gen. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, ha recomanat als espanyols que es trobin a Iran que abandonin el país "fent ús dels mitjans disponibles", alhora que ha desaconsellat viatjar a la zona per la situació de "gran inestabilitat" que es viu a la regió.
El departament que dirigeix José Manuel Albares ha actualitzat les recomanacions de viatge a Iran, indicant que la situació és "inestable en tot el país". L'ONG Iran Human Rights (IHRNGO) ha xifrat aquest dimecres en més de 3.400 els morts i "milers" més els ferits com a conseqüència de la repressió de les forces de seguretat del país centreasiàtic durant les protestes antigovernamentals que van començar fa ja més de dues setmanes.
Des d'Exteriors han recordat que "s'han tallat les comunicacions des del passat 8 de gener, incloent Internet i l'entrada de trucades telefòniques provinents de l'estranger".
En aquest context, el Ministeri ha recordat que la majoria d'aerolínies han suspès les seves operacions, per la qual cosa es recomana "verificar amb la companyia aèria la situació de les connexions aèries ja que aquestes poden veure's modificades per l'evolució de la situació". Així, ha subratllat que les fronteres amb Armènia, Turquia, Azerbaidjan i Turkmenistan "estan obertes per a ciutadans estrangers".
Exteriors també ha recomanat romandre atent a les xarxes socials i altres mitjans de comunicació de l'Ambaixada d'Espanya a Teheran, una vegada es restableixin les comunicacions per Internet. Ha explicat que "els talls en les comunicacions i Internet, ara bloquejats, són freqüents" i que sistemes de missatgeria com a 'Whatsapp' i xarxes socials tipus 'Facebook', 'X' o 'Instagram' "es troben bloquejats". "Això pot significar quedar-se incomunicat durant llargs períodes de temps", ha apuntat.
EVITAR MANIFESTACIONS
D'altra banda, el Ministeri també "desaconsella absolutament barrejar-se en manifestacions de qualsevol tipus, fer fotos o vídeos de les mateixes, així com de qualsevol edifici oficial". "Cal tenir en compte que, en aquests moments, qualsevol ciutadà que prengui fotos o vídeos fora de les zones turístiques pot resultar sospitós per a aquestes autoritats", ha precisat.
També ha demanat "encaridament" no prendre fotos o vídeos d'instal·lacions militars o governamentals, ni manifestar-se públicament sobre qüestions polítiques o religioses, fins i tot a través de les xarxes socials. "Diversos ciutadans europeus han estat detinguts i condemnats a penes de presó per aquests motius", ha recordat.
Finalment, Exteriors ha assenyalat que els estrangers que resideixin a Iran amb un permís de treball "han de tramitar una autorització de sortida cada vegada que desitgin sortir del país". Aquest permís, segons ha detallat el Ministeri, "ha de gestionar-ho l'empresa per la qual treballi amb antelació suficient".
"L'Ambaixada no té cap capacitat d'autoritzar la sortida d'Iran dels ciutadans espanyols que es trobin aquí, ja que és una qüestió que depèn enterament de les autoritats i la llei iraniana", ha afegit.
Albares va reclamar aquest dilluns a les autoritats iranianes que cessin la violència contra els manifestants i respectin la seva llibertat de manifestació, al mateix temps que es va mostrar contrari a una eventual intervenció d'Estats Units perquè considera que no és el que necessita ara el país centreasiàtic.