Una explosió en un bloc d'apartaments de la Haia deixa almenys cinc morts i cinc ferits

MADRID 8 des. (EUROPA PRESS) -

Almenys cinc persones han mort, cinc més han resultat ferides i un nombre indeterminat continua desapareguda en conseqüència d'una explosió ocorreguda aquesta matinada a la Haia que ha destruït cinc habitatges d'un bloc d'apartaments i encetat una investigació policial davant de la possibilitat que la detonació pogués haver estat provocada.

El departament de bombers de la zona de la ciutat on van ocórrer els fets, al barri de Tarwekamp, ha informat a última hora del dissabte d'un cinquè cos recuperat entre la runa.

Dels cinc ferits, quatre han estat traslladats a l'hospital, on reben atenció mèdica, mentre que un altre ha rebut assistència pels serveis d'ambulància.

Segons han reportat mitjans holandesos, el nombre de desapareguts és encara indeterminat, mentre continuen les tasques de recerca de persones desaparegudes entre la runa.

La policia de la ciutat ha confirmat que està recaptant informació sobre un vehicle "que es va allunyar del lloc a tota velocitat" en el moment de l'explosió, a les 6.15 de la matinada.

Els bombers han trigat quatre hores a apagar l'incendi provocat per la detonació, que ha partit pràcticament en dos el bloc d'apartaments, un edifici en forma de 'L' de tres pisos d'altura al barri de Tarwekamp, a prop del centre de la ciutat.

Els efectius de rescat estan operant sota la premissa d'un "codi 20", és a dir, un incident que hauria deixat més d'una vintena de víctimes, que podrien estar encara sepultades sota la runa.

De fet, l'alcalde de la ciutat, Jan van Zanen, ha comparegut davant de la població per vaticinar "el pitjor dels escenaris possibles" atès que els serveis de rescat temen que hi ha diversos cossos més sota les restes dels habitatges destruïts.

"Els serveis d'emergència treballen a tota màquina per posar la gent fora de perill", ha manifestat l'alcalde Van Zanen, en uns comentaris recollits per la cadena RTL. "Estem fent tot el possible per ajudar la gent i tan aviat com hi hagi més claredat sobre els fets, els informarem", ha afegit.

Van Zanen també ha emès una ordre d'emergència al barri perquè "els efectius d'emergència puguin treballar sense ser molestats". L'ordre, apunta 'De Telegraaf', romandrà en vigor fins dilluns.