Executen un pres nord-americà amb un escamot d'afusellament per primera vegada en quinze anys

MADRID 8 març (EUROPA PRESS) -

Un pres de Carolina del Sud condemnat per doble assassinat dels pares de la seva exnòvia ha estat executat aquest divendres per un escamot d'afusellament, la qual cosa ha suposat el primer condemnat nord-americà mort per aquest mètode en quinze anys, segons les autoritats de l'estat esmentat.

"La sentència de pena capital de Brad Keith Sigmon s'ha executat aquesta nit, en compliment de l'ordre del Tribunal Suprem de Carolina del Sud i d'acord amb la llei estatal. L'execució va ser duta a terme per un escamot d'afusellament de tres persones", ha comunicat el Departament de Correccions de Carolina del Sud.

L'execució de Sigmon, de 67 anys, és només la quarta execució als Estats Units mitjançant escamot d'afusellament des de la reinstauració de la pena capital el 1976, segons el Centre d'Informació sobre la Pena de Mort, citat per la cadena nord-americana CNN --'últim cas va tenir lloc el 2010.

El procediment ha consistit en el següent: l'escamot d'afusellament, tres persones del Departament de Correccions, s'ha col·locat a 4,5 metres de distància i ha disparat bales de gran calibre al cor del pres. D'entre els testimonis que ho han presenciat, es troben familiars de les víctimes, l'advocat del condemnat i tres membres dels mitjans de comunicació.

Sigmon va optar per aquest mètode d'execució en lloc de la injecció letal o la cadira elèctrica. En una declaració que ha publicat el seu advocat, Sigmon ha expressat: "Vull que la meva declaració final sigui d'amor i una crida als meus companys cristians perquè ens ajudin a posar fi a la pena de mort".

Sigmon va ser condemnat el 2001 per l'assassinat dels pares de la seva exnòvia amb un bat de beisbol. L'home va admetre llavors que també tenia la intenció d'atacar la seva exnòvia, però ella va aconseguir escapar.