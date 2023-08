Evacuats dos dels turistes espanyols atrapats a Etiòpia per un aixecament armat

MADRID, 11 ago. (EUROPA PRESS) -

Dos dels turistes espanyols atrapats a Etiòpia per un aixecament militar a la zona han pogut ser ja evacuats cap a la capital per poder agafar un avió de retorn, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors, que segueix treballant en la sortida del grup de 19 compatriotes.

El conflicte va esclatar el passat 1 d'agost a la turística ciutat de Lalibela i es va expandir per tota la regió Amhara, dificultant la sortida dels turistes espanyols pel tancament dels aeroports de Gondar i Lalibela, i impedint el trànsit segur per carretera fins a la capital Addis Abeba.

Després de la reobertura de l'aeroport de Gondar, dos turistes espanyols atrapats en aquesta ciutat van poder sortir cap a la capital, on van arribar a dos quarts de tres d'aquest dijous.

El Ministeri d'Exteriors, a través de la seva Ambaixada, continua fent gestions amb les autoritats locals i el Conseller de Seguretat Nacional per poder evacuar al grup de 19 espanyols que encara son a la zona.

CONTACTES A DIVERSES BANDES

Exteriors ha intensificat els esforços per aconseguir una via de sortida segura per poder evacuar al grup el més aviat possible. Per a això, està en permanent conversa tant amb les autoritats locals, com amb organitzacions internacionals presents a la regió, i altres ambaixades nacionals en situació similar, a la cerca d'una possible sortida coordinada.

En tot cas, des del Ministeri insisteixen en la seva recomanació, publicada a la seva pàgina web, des del 30 d'agost de 2022, de no desplaçar-se per cap motiu a determinades zones d'Afar i Amhara, incloent Lalibela, a causa dels intensos enfrontaments i a l'ocupació d'amplis territoris per part de les forces rebels.