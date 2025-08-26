Evacuades 150.000 persones a l'est del Pakistan a causa de les fortes inundacions

L'Índia va alertar dilluns que alliberaria aigua de les seves preses en zones properes a la frontera
Les autoritats del Pakistan han informat aquest dimarts que unes 150.000 persones han hagut de ser evacuades en zones de la província de Punyab, a l'est del país, a mesura que el país es prepara per a fortes inundacions, especialment després que l'Índia hagi alertat que alliberaria l'excés d'aigua d'algunes preses situades a prop a la frontera.
L'Autoritat Nacional de Gestió de Desastres (NDMA, per les seves sigles en anglès) ha indicat en un comunicat que les possibles inundacions derivades de l'obertura de la presa a l'Índia podrien sumar-se a una temporada de pluges monsòniques que ja està sent de per si mateix devastadora i que ha deixat fins avui gairebé 800 morts, segons informacions recollides pel diari 'Dawn'.
Les alertes per inundació segueixen sent altes aquesta setmana i han posat especialment a Punyab en el punt de mira. Dilluns, Nova Delhi va alertar a Islamabad de possibles inundacions a banda i banda de la frontera, la qual cosa ha suposat el primer contacte diplomàtic entre les parts després que els dos països s'enfrontessin el passat mes de maig després d'un atemptat en el Caixmir indi.
Ara, la NDMA ha advertit que podria produir-se el desbordament del riu Sutlej, per la qual cosa ha demanat a la població romandre alerta davant de qualsevol canvi en les informacions de les autoritats. A més, han instat als residents a romandre en zones allunyades dels rius i evitar desplaçaments innecessaris.
Aquestes alertes arriben a mesura que la població expressa la seva pesar per la falta d'informació obtinguda en el passat davant de situacions similars.