Europa.- Zelenski arriba a la cimera de la comunitat política europea que reuneix mig centenar de líders a Moldàvia

BULBOACA (MOLDÀVIA), 1 juny (de l'enviada especial d'EUROPA PRESS Laura García Martínez) -

El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha estat el primer líder a ser rebut aquest dijous per la presidenta de Moldàvia, Maia Sandu, a la cimera de la Comunitat Política Europea (EPC, per les seves sigles en anglès), que se celebra al Castell de Mimi a uns 50 quilòmetres de la capital moldava de Chisinau i que pretén ser una "declaració geopolítica en si mateixa" de la unitat del continent europeu enfront de Rússia, amb la presència de gairebé 50 mandataris.

Zelenski, la presència del qual estava sense confirmar per raons de seguretat, ha arribat a la cita passades les 09:30 hores (08:30 a Espanya) i ha recorregut la catifa vermella que dona entrada al castell sense fer declaracions, fins que ha estat rebut per Sandu i després acompanyat fins a l'interior del castell.

Minuts abans, la presidenta moldava havia expressat "l'orgull" d'acollir una cita tan rellevant per al continent europeu i com a senyal de "suport" a Ucraïna i la necessitat de "restaurar la pau en el continent"; al mateix temps que ha incidit que "Ucraïna ens està protegint a tots i estem molt agraïts".

Sandu ha aprofitat també per subratllar l'ambició del seu país d'unir-se a la Unió Europea, alguna cosa pel que ha demanat als líders dels Vint-i-set que facin el pas per obrir les negociacions "el més aviat possible", amb l'objectiu que la seva adhesió al club comunitari sigui possible "abans que acabi la dècada".