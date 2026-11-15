Una ONG alerta que "el Senegal s'està buidant" i demana polítiques de desenvolupament per evitar l'emigració

Mercedes Menendez / Zuma Press / Europa Press
MADRID 15 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de l'ONG Horitzons Sense Fronteres, l'hispà-senegalès Boubacar Sèye, ha alertat que "el Senegal s'està buidant" després de conèixer les notícies de l'arribada massiva de migrants africans a les illes Canàries, i ha demanat a les autoritats senegaleses polítiques que fomentin el desenvolupament econòmic perquè la joventut no hagi d'emigrar.
Sèye, resident a Espanya, ha apuntat que aquestes xifres d'arribades a Canàries haurien de ser una trucada d'atenció al més alt nivell del Govern senegalès i ha apel·lat per això a un debat nacional sobre l'emigració.
Així, s'ha referit al recent naufragi en les costes de Lompoul en el qual van morir almenys 44 persones i ha reconegut les reaccions de les autoritats, però considera que "les condolences no poden substituir les polítiques". "El Senegal no pot simplement reaccionar després de cada desastre i després guardar silenci fins al pròxim naufragi", ha argumentat, segons recull el portal de notícies senegalès Senego.
Sèye ha demanat un "canvi d'estratègia" que vagi més enllà de la intercepció d'embarcacions i detenció de traficants d'éssers humans perquè l'atur, la precarietat laboral, la falta d'oportunitats i les dificultats que afronta el sector pesquer són els principals impulsors de la migració.
Per a això ha plantejat propostes com l'organització d'una conferència nacional sobre migració, la creació d'una comissió nacional independent per abordar el fenomen i un augment de les campanyes de sensibilització a les zones més afectades.
La finalitat hauria de ser incrementar les inversions específiques en la joventut, particularment en la pesca, l'agricultura, la formació professional i l'emprenedoria, així com per un suport digne per a les famílies en dol i els éssers estimats dels qui els van perdre al mar.
"Hem de deixar de comptar només les embarcacions interceptades i començar a explicar les feines creades, els joves capacitats i les oportunitats per a la nostra joventut. El silenci ja no és una opció. La inacció ja no és acceptable", ha reblat.
El 2025 les arribades de senegalesos a Canàries s'havien reduït gairebé a la meitat, fins a 4.918 en comparació amb les 9.554 de 2024, segons dades del Comitè Interministerial per a la Lluita contra la Migració Irregular senegalès. No obstant això, entre gener i octubre s'han comptabilitzat 502 embarcacions i 34.162 persones desplaçades fins a Canàries.
Les forces de seguretat senegaleses han intensificat les operacions en tota la costa senegalesa i l'Armada senegalesa ha rescatat diversos centenars de persones els últims dies.