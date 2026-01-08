Europa fa equilibris per aferrar els EUA a la seguretat d'Ucraïna mentre rebat les amenaces a Groenlàndia

Europa Press/Contacto/Alexis Sciard - Arxiu
MADRID 8 gen. (EUROPA PRESS) -
Els líders europeus intenten reforçar la seguretat futura d'Ucraïna en un escenari postbèl·lic amb un desplegament internacional que també impliqui els Estats Units (EUA), soci davant el qual les nacions europees fan pinya per les seves pretensions de controlar l'illa de Groenlàndia, després de l'èxit de la intervenció militar a Veneçuela que es va saldar amb la detenció de Nicolás Maduro.
En un exercici d'equilibrisme diplomàtic, les potències europees miren d'atreure Washington perquè es comprometi amb unes garanties per a Ucraïna, ja que sense els EUA el compromís seria menys creïble mentre la tensió es dispara entre europeus i nord-americans per les declaracions del president, Donald Trump, de controlar l'illa àrtica, territori autònom de Dinamarca, fins i tot recorrent al poder militar.
Els líders europeus han censurat les persistents amenaces de Trump a un territori europeu i que forma part de l'OTAN, amb la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, després d'insistir que cessin les amenaces nord-americanes sobre un aliat estret en el si de l'OTAN, organització que ha advertit que saltaria pels aires si es produís una invasió militar per part d'un estat membre.
França aposta per adoptar una "resposta conjunta" d'Europa davant les aspiracions expansionistes de Trump. "Volem prendre mesures, però volem donar una resposta conjunta amb els socis europeus. Qualsevol forma d'intimidació, independentment de quin sigui l'origen, serà abordada, i estem preparant una resposta", ha indicat recentment el ministre d'Exteriors francès, Jean-Nöel Barrot.
Per la seva banda, la Casa Blanca ha afirmat que contempla l'ús de l'exèrcit entre el ventall de possibilitats per controlar Groenlàndia. "El president i el seu equip estan debatent un seguit d'opcions per assolir aquest important objectiu de política exterior i, per descomptat, fer servir l'exèrcit nord-americà sempre és una opció a la disposició del comandant en cap", va assegurar Washington en un comunicat.
Els EUA ho justifiquen per la creixent activitat de Rússia o la Xina a la zona, a més de la militarització de l'Àrtic. "És una preocupació que comparteixen els EUA, Dinamarca i els aliats de l'OTAN", explica un portaveu del Departament d'Estat consultat per Europa Press. L'alerta va tornar a sonar a Europa quan Trump va nomenar el governador de Louisiana, Jeff Landry, com a enviat especial a Groenlàndia.
Al mig, l'OTAN, organització militar liderada pels EUA i marcada per les tensions viscudes el darrer any per les divisions respecte al suport a Ucraïna o la qüestió de la despesa militar, ha defensat que la seguretat d'un estat membre es basa en "la defensa col·lectiva" i que aquest principi s'aplica "a tot Europa, l'Àrtic i l'Atlàntic Nord".