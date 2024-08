EUA i la Xina reconeixen un "progrés" en les comunicacions militars dels últims mesos

RON SACHS - POOL VIA CNP / ZUMA PRESS / CONTACTOPH

MADRID, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

L'assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, i el vicepresident de la Comissió Militar Central de la Xina, Zhang Youxia, han reconegut un "progrés" en les comunicacions militars dels últims mesos entre Washington i Pequín, en el marc de la represa del diàleg d'alt nivell acordada entre les parts al novembre després de mesos de tensions.

Tots dos han planejat mantenir una trucada telefònica entre els comandants de cada comandament "en un futur pròxim", reafirmant així "la importància de les comunicacions regulars entre militars com a part dels esforços per mantenir la diplomàcia" i les línies de comunicació obertes, segons resa un comunicat de la Casa Blanca.

Sullivan ha aprofitat l'ocasió per destacar que tots dos països tenen la responsabilitat d'evitar que la competència es desviï cap al conflicte o la confrontació. Entre altres temes, ha plantejat la importància de la pau i estabilitat entre tots dos costats de l'Estret, el compromís nord-americà amb la llibertat de navegació en el mar de la Xina Meridional, les preocupacions sobre el suport xinès a la indústria militar russa.

També ha plantejat "la necessitat d'evitar errors de càlcul i escalades en el ciberespai i els esforços en curs per assolir un acord per a un alto-el-foc a la Franja de Gaza que inclogui l'alliberament dels ostatges retinguts per les milícies palestines".