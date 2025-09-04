EUA.- Xina nega estar conspirant contra EUA junt amb Rússia i Corea del Nord després de les paraules de Trump

Pequín recalca que les seves relacions diplomàtiques amb altres països "no estan dirigides contra terceres parts"
MADRID, 4 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Xina ha destacat aquest dijous que el desenvolupament de les seves relacions amb altres països "no estan dirigides contra terceres parts", després que el president d'Estats Units, Donald Trump, afirmés en un missatge que els líders de Xina, Rússia i Corea del Nord estava "conspirant" contra Washington en el marc d'una desfilada militar a Pequín.
"El desenvolupament de relacions diplomàtiques per part de Xina amb qualsevol altre país mai a estat dirigit contra terceres parts", ha dit el portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Guo Jiakun, durant la seva roda de premsa diària des de Pequín, segons ha informat el diari xinès 'Global Times'.
Així, ha explicat que Xina va convidar a convidats estrangers a participar en els actes a Pequín per commemorar el 80º aniversari de la fi de la segona guerra sinó-japonesa i de la Segona Guerra Mundial per "unir-se a països i pobles amants de la pau en el record de la història, honrar als que van sacrificar la seva vida, enaltir la pau i mirar al futur".
Les paraules de Guo han arribat després que el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, expressés el seu "desig" que les paraules de Trump "tinguessin un sentit figurat" i "no un sentit literal". "Ningú està planificant conspiració alguna", va subratllar, abans de defensar que les relacions entre Moscou i altres països no van en contra de ningú.
Trump va publicar el dimarts un missatge en el seu compte en Truth Social en el qual va demanar al president xinès, Xi Jinping, que traslladi la seva "calorosa salutació" a Putin i el líder de Corea del Nord, Kim Jong Un, mentre "conspiren contra Estats Units", en referència a la seva presència en la citada desfilada a Pequín.
"La gran pregunta que ha de ser resposta és si Xi esmentarà o no el massiu suport i sang que Estats Units va donar a Xina per ajudar-la a aconseguir la seva llibertat enfront d'un invasor estranger molt poc amistós. Molts nord-americans van morir en la lluita de Xina per la victòria i la glòria. Espero que siguin honrats i recordats adequadament per la seva valentia i sacrifici", va manifestar, abans de desitjar a Xi i "el meravellós poble xinès" un "dia de celebració gran i durador".