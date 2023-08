Biden anuncia restringeix les inversions d'empreses estatunidenques en tecnologies avançades de la Xina

La Xina qualifica la decisió de "coerció econòmica" i "assetjament tecnològic"



El president dels Estats Units, Joe Biden, ha declarat una emergència nacional pel possible ús de la Intel·ligència Artificial (IA), de semiconductors i de la computació quàntica per part de la Xina per amenaçar la seguretat nacional del país, per la qual cosa ha anunciat restriccions i fins i tot prohibicions de transaccions amb aquest tipus d'empreses.

"Crec que que els països en qüestió (referint-se a la Xina) estan involucrats en una àmplia i llarga estratègia que dirigeix, facilita o dona suport a avanços en tecnologies sensibles i productes que són crítics per les capacitats militars, d'intel·ligència, de vigilància o cibernètiques de la resta de països", ha expressat el mandatari en un comunicat de la Casa Blanca.

"És més, aquests països eliminen les barreres entre els sectors civil i comercial amb els sectors de defensa industrial i militar, no només a través de la investigació i el desenvolupament, sinó mitjançant l'adquisició i el desviament de les tecnologies d'avantguarda del món amb la l'objectiu d'aconseguir el domini militar", ha afegit Biden.

En aquest sentit, ha explicat que el "ràpid avanç" en matèria de semiconductors, microelectrònica, IA i tecnologies d'informació quàntica permeten a la Xina millorar la seva habilitat per "amenaçar" la seguretat nacional dels Estats Units, doncs permetrien la creació de noves i sofisticades armes per destruir els codis criptogràfics i un altre tipus d'aplicacions que li donarien un avantatge militar, i el desenvolupament del qual aconsegueixen explotar gràcies a certes inversions estatunidenques.

És per això pel qual ha anunciat serioses restriccions al comerç i a les inversions a la Xina o relacionades amb les seves empreses que desenvolupin les esmentades tecnologies, regulacions que passaran per fer les transaccions notificables o fins i tot prohibir-les.

La secretària del Tresor dels Estats Units, Janet Yellen, haurà de comentar les mesures amb el Congrés, amb el Departament de Comerç, l'Estat, Energia o amb els serveis d'Intel·ligència per concretar aquestes regulacions, que hauran de presentar-se el proper any.

La Xina, per la seva banda, ha expressat la seva "insatisfacció" amb les restriccions anunciades per Biden, les quals ha qualificat de "coerció econòmica" i "assetjament tecnològic".

"Sota el pretext de la seguretat nacional, els Estats Units restringeixen la inversió de les empreses estatunidenques a la Xina i es dediquen a la panseguretat i la panpolitització. El seu veritable propòsit és privar a la Xina del seu dret al desenvolupament i salvaguardar la seva pròpia hegemonia i interès propi", ha assegurat un portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès en roda de premsa.

"Això és pura coerció econòmica i assetjament tecnològic. La mesura d'EUA ha violat greument els principis de l'economia de mercat i la competència lleial, ha pertorbat greument l'ordre econòmic i comercial internacional, ha pertorbat greument l'estabilitat de les cadenes industrials i de subministrament mundials i ha danyat greument els interessos de la Xina, EUA i les empreses del món", ha afegit el portaveu.

A més, la Xina ha instat els Estats Units a deixar de polititzar i instrumentalitzar els problemes econòmics, i a revocar "immediatament" aquestes decisions "equivocades", si bé ha opinat que la cooperació econòmica i comercial entre tots dos països és beneficiosa pels dos.

Les relacions entre Washington i Pequín s'han vist deteriorades els últims mesos a causa dels frecs comercials i aliances internacionals que els separen, i van acabar per descarrilar primer a l'agost de l'any passat, amb la visita a Taiwan de la llavors presidenta de la cambra baixa del Congrés d'EUA, Nancy Pelosi, i al febrer d'aquest any amb la destrucció per part de l'Exèrcit estatunidenc d'un presumpte globus espia xinès --sonda meteorològica, segons Pequín--.