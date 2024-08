Trump torna a publicar al seu compte en X hores abans de la seva entrevista amb Elon Musk

MADRID, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident nord-americà Donald Trump ha tornat a publicar missatges al seu compte a la xarxa social X després de tres anys de silenci, al principi forçat, precisament quan té previst entrevistar-se amb l'amo de la xarxa social, Elon Musk.

Trump feia un ús intensiu del seu compte a l'antic Twitter fins que va ser bloquejat per la mateixa xarxa social per fomentar les accions violentes dels seus seguidors, en particular durant l'assalt al Capitoli del 6 de gener de 2021.

El compte va ser desbloquejat després que Musk comprés l'empresa, però Trump va continuar utilitzant la seva pròpia xarxa social, TruthSocial, fins ara, excepte un missatge amb la imatge de la foto de la fitxa policial que li van prendre en 2023, quan va ser detingut a Atlanta.

Musk ha recolzat públicament a Trump en la campanya per a les eleccions presidencials del 5 de novembre després de la seva designació com a candidat del Partit Republicà a la presidència del país.

Des de la seva reactivació, el compte ha publicat nou missatges, inclòs un sobre l'entrevista que tindrà amb Musk aquest mateix dilluns a les 20.00 hora de Nova York (2.00 hores en l'Espanya peninsular).