Trump suggereix que posarà fi a la FEMA, l'agència de gestió de desastres naturals a EUA

El president d'Estats Units, Donald Trump, ha suggerit que posarà fi a l'Agència Federal per a la Gestió d'Emergències (FEMA, per les seves sigles en anglès), encarregada de la gestió de desastres naturals, com sequeres, terratrèmols i huracans.

"M'agradaria que els estats es fessin càrrec dels desastres. Deixem que s'ocupin dels tornados i els huracans, de totes aquestes coses que passen. Crec que serà menys costós. Es farà per menys de la meitat i hi haurà una resposta més ràpida", ha dit des de Carolina del Nord, zona que va quedar devastada després del pas de l'huracà 'Helene'.

En aquest sentit, el magnat ha afirmat que l'agència "no ha fet la seva feina". "Tenir un grup de persones que venen d'un àrea que ni tan sols saben a on van per resoldre un problema és alguna cosa que mai ha funcionat per a mi", ha dit.

Aquests comentaris de Trump es produeixen enmig dels devastadors incendis a la ciutat de Los Ángeles, un desastre pel qual el governador de Califòrnia, Gavin Newson, ha hagut de declarar l'estat d'emergència.

El possible final de laFEMA respon al 'full de ruta' conservador traçat pel magnat, Projecte 2025, que busca traslladar la majoria dels costos de resposta d'emergències als estats en comptes de que aquest tipus de competències corresponguin al Govern federal.

Trump ja va criticar a l'agència després del pas de l'huracà 'Helene' i va acusar a l'anterior administració, la de l'ex-president Joe Biden, de gastar els seus fons en mesures migratòries, unes paraules que van ser desmentides per un portaveu de la Casa Blanca, Andrew Bats.

Entre les primeres mesures que va prendre el magnat només aterrar al Despatx Oval, hi ha troba la retirada d'Estats Units de l'Acord de París --com ja va fer durant el seu primer mandat-- en línia amb el seu objectiu de posar fi a les "polítiques d'extremisme climàtic" del seu predecessor.

Trump també ha declarat "l'emergència energètica nacional" i ha aprovat una sèrie de mesures per incentivar la producció de petroli cru, gas natural, urani i carbó després de recalcar que els alts preus de l'energia es deuen a "les polítiques nocives i miops" de l'Administració Biden.