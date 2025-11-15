Trump redueix els aranzels d'aliments bàsics com el cafè, la carn de boví i fruites

MADRID 15 nov. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha signat aquest divendres una ordre executiva per reduir els aranzels de diversos aliments bàsics com el cafè, la carn de boví o múltiples fruites a causa que són productes que no es produeixen en suficient quantitat en territori nord-americà.
"Específicament, certs productes agrícoles que compleixen amb els requisits ja no estaran subjectes a aquests aranzels, com alguns aliments que no es conreen a Estats Units", ha indicat la Casa Blanca en un comunicat.
L'Administració ha mantingut que els acords comercials establerts en els últims mesos --entre ells els aconseguits aquest divendres amb Suïssa i amb quatre països llatinoamericans-- permeten modificar la llista de productes subjectes a aranzels recíprocs.
Entre els productes exclosos es troben el cafè, el te, fruites tropicals --coco, mànec, pinya o papaya, entre altres--, plàtans, taronges, tomàquets, fruita seca, cacao, espècies, carn de boví i fertilitzants addicionals.
La baixada de preus dels productes bàsics ha estat un altre dels objectius d'aquesta reducció d'aranzels després que després de les eleccions de fa uns dies, els votants hagin mostrat la seva desconfiança per l'economia del país. L'inquilí de la Casa Blanca està centrat a impulsar mesures que situïn als preus en un nivell assequible, segons recull l'agència de notícies Bloomberg.
Els demòcrates van guanyar les governacions de Virgínia i de Nova Jersey a més de l'Alcaldia de Nova York amb campanyes centrades en l'economia i programes socials i en particular en l'asequibilidad dels aliments, una situació que Trump cerca que no es repeteixi.
La potent demanda interna de certs productes juntament amb la pressió en els preus dels aranzels ha provocat també la queixa d'empresaris agrícoles nord-americans que han vist perillar la seva producció.
ACORDS COMERCIALS PREVIS
El Govern nord-americà ha aconseguit diversos acords comercials aquest divendres que han servit d'avantsala per a l'anunci aranzelari, ja avançat per membres de l'Executiu en els últims dies.
D'una banda, Estats Units i Suïssa han aconseguit un principi d'acord que permetrà rebaixar l'aranzel addicional als productes procedents del país helvètic "a un màxim del 15 per cent", enfront del 39 per cent actual, mentre que Suïssa reduirà les seves tarifes d'importació a diversos productes nord-americans, entre altres compromisos.
A més, l'Administració de Donald Trump ha anunciat acords comercials amb Argentina, Guatemala, Equador i El Salvador, que inclouen la reducció d'aranzels a les importacions de determinats productes d'aquests països, com per exemple dels sectors agrícola i tèxtil, a canvi que obrin els seus mercats als productes nord-americans.
Aquests països llatinoamericans són claus per a la importació dels productes inclosos en l'ordre executiva.