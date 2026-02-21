EUA.- Trump puja al 15% els aranzels globals després de l'"antiamericana" decisió del Suprem

Europa Press/Contacto/Kyle Mazza, Kyle Mazza
MADRID 21 febr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte que pujarà del 10% al 15% els aranzels globals que va imposar divendres, després del dictamen del Tribunal Suprem del país contra la seva política actual de gravàmens.
Ho diu "després d'una revisió exhaustiva, detallada i completa de la ridícula, malament redactada i extraordinàriament antiamericana decisió sobre aranzels emesa ahir", en referència a la decisió del Tribunal: "Augmentaré, amb efecte immediat, l'aranzel mundial del 10% al nivell totalment permès i legalment comprovat del 15%".
Si bé el Suprem va invalidar l'efecte dels aranzels que va decretar sota la Llei de Poders Econòmics d'Emergència Internacional (IEEPA), Trump ha ordenat aquests nous gravàmens sota un altre instrument com és la Secció 122 de la Llei de Comerç de 1974, que capacita al mandatari per imposar aranzels màxims del 15% per un període inicial de 150 dies.
Passat aquest temps, els aranzels només podran ser prorrogats amb el consentiment del Congrés d'EUA.