Trump proposa canviar el nom dels agents de l'ICE per NICE, "amables" en anglès

Europa Press/Contacto/Stacey Wescott - Arxiu
"Deixaria totalment descol·locats els reporters i periodistes fraudulents"
MADRID, 20 juny (EUROPA PRESS) -
El president nord-americà, Donald Trump, ha publicat aquest dissabte en xarxes socials una enquesta per triar entre el nom de Servei de Control d'Immigració i Duanes (ICE, "gel" en anglès) i Servei Nacional de Control d'Immigració i Duanes (NICE, "amable" en anglès) per al polèmic organisme parapolicial federal dedicat a perseguir immigrants indocumentats.
"Si haguessin de dir 'hem anat avui a unes instal·lacions NICE (amables)', tindríem un nom molt més prestigiós simplement afegint una N de Nacional a ICE", ha explicat. El canvi "deixaria totalment descol·locats els reporters i periodistes fraudulents, deshonestos i antipatriotes", ha argumentat.
Haurien de dir "Agents NICE (amables) han deportat un violent narcotraficant", ha argumentat. "Es tornaran molt bojos. No sabran ni com portar-ho", ha afegit.
Assegura que "li encanta a tothom", "però el llegendari Tom Homan m'ha dit que als agents no els agrada tant com a la resta de la població", i per això planteja votar en una enquesta si canviar el nom.
Trump considera que "l'ICE ha estat maltractat pels mitjans de comunicació mentiders a nivells mai vistos". "Són grans patriotes que treballen dur i fan un treball fantàstic en un entorn molt hostil", i atribueix gran part d'aquesta hostilitat als "dumòcrats' (ximples demòcrates) i als mitjans de comunicació mentiders".
"Gràcies per la vostra atenció a aquesta qüestió. JDT", conclou el missatge, escrit pel propi mandatari nord-americà segons es dedueix de les inicials que tanquen el text.
Agents federals mobilitzats per detenir immigrants il·legals han protagonitzat nombrosos incidents, inclosa la mort a trets de dos ciutadans nord-americans per part del cos a Minneapolis, la qual cosa va provocar nombroses manifestacions per tot Estats Units. Així mateix s'ha criticat l'escassa formació d'aquests agents i el seu excessiu ús de la força.