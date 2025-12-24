EUA.- Trump proposa cancel·lar llicències de televisió de les cadenes d'EUA que el critiquen

Will Oliver - Pool via CNP / Zuma Press / Contacto
MADRID 24 des. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha proposat aquest dimecres cancel·lar les concessions de retransmissió de les cadenes de televisió crítiques amb la seva gestió, amb el Partit Republicà o amb el moviment ultraconservador Maga ('Make America Great Again').
"Si els telenotícies de les cadenes i els seus programes nocturns són gairebé cent per cent negatius amb el president Donald J. Trump, Maga i el Partit Republicà, no haurien de cancel·lar-se les seves valuoses llicències de retransmissió? Jo dic que sí!", ha escrit en el seu compte de Truth Social.
També s'enfronta amb els presentadors dels 'late night', i més concretament amb Stephen Colbert, que té un programa durant les nits a la cadena CBS: "És un desastre patètic, sense talent ni res necessari per triomfar en el món de l'espectacle".
Colbert "és un mort vivent" al qui la CBS hauria de "posar a dormir" a causa dels "seus inexistents índexs d'audiència", i ha acusat a la resta de presentadors de gaudir d' "alts salaris" per al "poc talent" i les "baixes audiències" que tenen.
No és la primera vegada que el president d'Estats Units critica les cadenes de televisió més importants del país, que acusan de parcialitat en les seves cobertures sobre les polítiques de la Casa Blanca.