Trump promet "deportacions massives" de migrants haitians després d'assegurar que mengen mascotes

MADRID, 14 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident nord-americà i candidat republicà a la Presidència, Donald Trump, ha promès "deportacions massives" de migrants haitians des de l'estat d'Ohio tan sols uns dies després d'haver-se fet ressò de la notícia falsa escampada en xarxes socials en què s'afirma que els migrants haitians es mengen a les mascotes dels residents de la ciutat de Springfield.

"Farem grans deportacions des de Springfield, Ohio", ha subratllat Trump durant una roda de premsa a Califòrnia, on ha afirmat que els migrants estan "destruint la forma de vida" nord-americana.

No obstant això, les autoritats de l'estat, que han instat a "rebaixar la retòrica antiimmigració" per provocar problemes en matèria de seguretat, han indicat que no existeixen informes detallats que donin suport a les acusacions difoses tant per Trump com pel seu 'número dos' per les presidencials.

Els comentaris de Trump van tenir lloc durant el debat del dimarts amb el seu rival del Partit Demòcrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, que va riure i va titllar les seves paraules d"extremes".

L'alcalde de Springfield, Rob Rue, ha demanat als polítics rebaixar les seves paraules, que només han provocat un "gir negatiu a la ciutat". "Estan perjudicant la població", ha manifestat en una entrevista amb WSYX.

Divendres, el president dels EUA, Joe Biden, va afirmar que la comunitat haitiana està "sota atac" i va demanar que es posés fi als comentaris dels republicans. "Simplement està malament. No té cabuda als Estats Units", va manifestar Biden. "Això ha de parar", va assenyalar.