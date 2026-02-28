Trump proclama el començament d'un atac contra Iran dirigit a l'eliminació total de la Revolució Islàmica

Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Pool via CNP
El president d'EUA crida directament a un canvi de govern a través de la rendició de l'Exèrcit i amb l'ajuda de la població
MADRID, 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El discurs pronunciat aquest dissabte pel president d'Estats Units, Donald Trump, als pocs minuts de començar la seva gran ofensiva contra Iran, ha deixat clar que l'objectiu final de l'operació és l'eliminació de les estructures de poder instal·lades en la república islàmica el 1979: l'estament clerical i la Guàrdia Revolucionària, el fonament ideològic de l'Exèrcit iranià, així com d'assoliment simbòlic per excel·lència com és el seu programa nuclear.
Enmig d'atacs contra les seus del poder iranià a Teheran, entre elles ministeris i fins i tot el complex del líder suprem del país, l'aiatol·là Alí Jamenei, Trump ha demanat la rendició total i absoluta de l'Exèrcit i de la Policia iraniana, a els qui ha promès una amnistia, i forçar l'aixecament definitiu de la població contra l'estament clerical. "Al poble iranià li dic que l'hora de la seva llibertat està al seu abast", ha manifestat Trump, sobre un atac que representarà "l'única oportunitat" que tindran "durant generacions" per enderrocar a les autoritats iranianes.
"Preneu les regnes de la vostra destinació i deslligueu el futur pròsper i gloriós que està al vostre abast. Aquest és el moment d'actuar", ha reblat Trump, que s'ha dirigit en termes molt més durs a les forces de seguretat: "Als membres de la Guàrdia Revolucionària Islàmica, les forces armades i tota la Policia, els dic aquesta nit que han de deposar les armes. Sereu tractats amb justícia i amb immunitat total o us enfrontareu a una mort segura".
Prova de la càrrega històrica del discurs de Trump ha estat el repàs que ha efectuat per crisi després de crisi, començant per la presa de l'Ambaixada d'EUA a Teheran a l'octubre del 79, fins a una realitat actual en la qual ha acusat a "els aliats del règim iranià", en referència per exemple les milícies proiraníes que actua a l'Iraq o als hutíes de Iemen, "de seguir llançant "innombrables atacs contra les forces nord-americanes estacionades a Orient Pròxim, així com contra bucs navals i comercials nord-americans i rutes marítimes internacionals".
Trump ha promès i emfatitzat que Iran mai tindrà la bomba atòmica, per molt que les autoritats iranianes hagin insistit fins a la sacietat que el seu programa nuclear, aconseguit el passat estiu en una altra operació militar nord-americana i israeliana, no té caràcter ofensiu. "Mai podran tenir un arma nuclear", ha manifestat el president d'EUA abans d'acusar a Iran d'haver rebutjat totes les ofertes possibles, així com d'intentar reconstruir el seu programa nuclear "i continuar desenvolupant míssils de llarg abast".
"Per aquestes raons, l'Exèrcit d'Estats Units està duent a terme una operació massiva per evitar que aquesta dictadura tan perversa i radical amenaci a Estats Units i els nostres interessos fonamentals de seguretat nacional. Anem a destruir els seus míssils i a reduir al no-res la seva indústria de míssils. Quedarà totalment destruïda, un cop més", ha promès.
El president d'EUA ha avisat que contempla un escenari cruent, que podria costar les vides de nord-americanes. "El meu govern ha pres totes les mesures possibles per minimitzar el risc per al personal nord-americà a la regió. Així i tot, i no faig aquesta afirmació a la lleugera, el règim iranià busca matar. Es poden perdre les vides de valents herois nord-americans, i podem tenir baixes", ha estimat.
Tot això "pel futur" del món, en "una missió noble" per "garantir que Estats Units i els seus fills mai es vegin amenaçats per un Iran amb armes nuclears". "Demanem a Déu que protegeixi a tots els nostres herois en perill, i confiem que, amb la seva ajuda, els homes i dones de les forces armades prevaldran. Tenim als millors del món, i prevaldran", ha conclòs.