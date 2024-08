Trump posa en dubte que Harris sigui negra i suggereix que és una estratègia per aconseguir vots

Europa Press/Contacto/Kenny Holston - Pool via CNP

MADRID, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

El candidat presidencial del Partit Republicà dels Estats Units, Donald Trump, ha suggerit aquest dimecres que la vicepresidenta nord-americana, Kamala Harris, "de sobte es va tornar negra" com a estratègia per aconseguir el vot de la comunitat afroamericana del país.

"Ella sempre va tenir ascendència índia i només promovia aquesta ascendència. No sabia que era negra fins fa uns anys, quan es va tornar negra i ara vol ser coneguda com a negra. Així que no sé si és índia o negra", ha declarat durant una convenció de l'Associació Nacional de Periodistes Negres a Chicago, segons ha recollit la cadena de televisió nord-americana CNN.

Trump ha asseverat que respecta "qualsevol dels dos", però no a Harris, perquè "va ser índia al principi i de sobte va donar un gir i es va convertir en una persona negra". "Crec que algú hauria d'investigar això", ha agregat. A més, ha aprofitat la seva intervenció per insultar diversos dels periodistes, sobre els quals va dir que havien estat "molt grollers".

Harris ha reaccionat a les declaracions del magnat durant un esdeveniment a Houston dient que es tracta "del mateix xou de sempre", caracteritzat per "divisió" i "faltes de respecte", i ha agregat que "el poble nord-americà mereix una mica millor". "Els Estats Units mereixen un líder que digui la veritat. Un líder que no respongui a l'hostilitat i la ira amb la confrontació amb els fets. Mereixem un líder que entengui que les nostres diferències no ens divideixen. Són una font essencial de la nostra força", ha manifestat.

Abans de la seva intervenció i després de la polèmica suscitada, la portaveu de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha qualificat els comentaris de Trump de "repulsius" i "insultants": "Com a persona de color, com a dona negra que està en aquesta posició, dempeus davant de vostès en aquest podi, darrere d'aquest faristol, la qual cosa ell acaba de dir, la qual cosa m'acaben de llegir, és repulsiu. És insultant i, ja saben, ningú té dret a dir-li a algú qui és, com s'identifica", ha expressat durant una roda de premsa.

"No és el dret de ningú. Són les decisions pròpies de cadascun. Només ella pot parlar de la seva experiència. Només ella pot fer-ho. I crec que és insultant per a qualsevol, independentment de si és un expresident, és insultant. Hem de tenir una mica de respecte amb el seu nom. És la vicepresidenta d'Estats Units", ha remarcat.

Harris, que va néixer a Oackland (Califòrnia), es va convertir el 2020 en la primera dona a ocupar la Vicepresidència dels Estats Units. També va ser la primera afroamericana i la primera d'ascendència índia en aquest càrrec. El seu pare, Donald Harris, és de nacionalitat jamaicana, i la seva mare, Shyamala Gopalan, de nacionalitat índia. Ara és la favorita per substituir al president, Joe Biden, com a aspirant presidencial del Partit Demòcrata per a les eleccions del 5 de novembre.

Aquestes declaracions de Trump recorden comentaris similars contra rivals polítics negres, inclosos aquells en els quals va impulsar la falsa teoria conspirativa sobre el lloc de naixement de l'expresident Barack Obama, insistint que no va néixer als Estats Units.