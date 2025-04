Trump pausa 90 dies l'aplicació dels aranzels als països però eleva els de la Xina al 125%

MADRID 9 abr. (EUROPA PRESS) -

El president d'Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dimecres una pausa de 90 dies en l'aplicació dels aranzels decretats el 2 d'abril a tots els països que han iniciat negociacions per abordar les seves disputes comercials i la seva substitució temporal per un gravamen del 10%, però ha anunciat que eleva al 125% els aranzels per a la Xina.

"Més de 75 països han cridat a representants dels Estats Units [...] per negociar una solució als temes que s'estan debatent en relació amb el comerç [...]. Per a les nacions que per suggeriment meu no han pres represàlies de cap tipus contra els Estats Units he autoritzat una pausa de 90 dies i un aranzel recíproc notablement reduït durant aquest període del 10%", ha dit a la xarxa 'Truth Social'.

En la mateixa publicació, ha elevat al 125% els aranzels per al gegant asiàtic, al qual acusa de "faltar el respecte als mercats", després que Pequín decidís respondre a l'entrada en vigor dels aranzels addicionals "recíprocs" de Washington pujant al 84% les tarifes sobre les mercaderies estatunidenques.

"Basant-me en la falta de respecte que la Xina ha mostrat als mercats mundials, per la present elevo l'aranzel cobrat a la Xina pels Estats Units d'Amèrica al 125% amb efecte immediat. En algun moment, esperem que en un futur proper, la Xina s'adonarà que els dies per estafar als EUA i altres països ja no són sostenibles o acceptables", ha afegit.

El secretari del Tresor dels EUA, Scott Bessent, ha dit en una compareixença davant dels mitjans que "amb aquesta decisió afegim certitud a un moment inestable", i ha reafirmat que Estats Units està "absolutament disposat" a negociar amb cadascun dels 75 països que han mostrat a la seva Administració la seva disposició al diàleg.

Quant al gegant asiàtic, Bessent ha advertit que "si la Xina segueix augmentant els aranzels pel que fa als nostres, el país que es veurà més afectat serà el seu".