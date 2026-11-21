Matt Kaminsky / Zuma Press / Europa Press
MADRID 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El president nord-americà, Donald Trump, ha plantejat aquest dissabte la possibilitat d'arribar a una "històrica" col·laboració amb el Partit Demòcrata, que controlarà a partir del gener les 2 cambres del Congrés nord-americà després d'imposar-se clarament a les eleccions de mig mandat del 3 de novembre.
En concret Trump ha esmentat una possible regulació sobre els tipus d'interès de les empreses de targetes de crèdit per limitar el tipus d'interès a un 10% durant un any. "Podria ser. Les empreses de targetes de crèdit n'estan traient molt. Les taxes són molt altes i els tipus d'interès són molt elevats", ha afirmat en una entrevista amb la cadena de televisió Fox News.
El mandatari ha destacat que es podrien aconseguir "coses tremendes" col·laborant amb l'oposició demòcrata en altres àmbits com sanitat o immigració i ha esmentat noms de demòcrates moderats com Hakeem Jeffries o Chuck Schumer. "Hakeem Jeffries és un paio intel·ligent i raonable. El mateix Chuck Schumer", ha apuntat.
El cap de gabinet de la Casa Blanca, "Stephen Miller és una molt bona persona i penso que Hakeem Jeffries ho podrà veure. Espero col·laborar amb Hakeem Jeffries", ha insistit. "Hi ha opcions que ho puguem fer millor que amb una majoria molt petita dels republicans", ha arguït.
"Els demòcrates tenen punts bons en sanitat... i tenen alguns punts dolents. Hi ha opcions que ho puguem fer bé en sanitat i en moltes altres coses", ha explicat.
Pel que fa a l'atac informàtic contra l'FBI, la policia federal nord-americana, Trump reconeix que "no és bo", tot i que ha afirmat que podria proporcionar més informació sobre la "mentida de Rússia, Rússia, Rússia" i el suposat frau electoral.
També s'ha referit a les opcions per a les eleccions presidencials del 2028. "JD Vance i Marco Rubio són molt populars. Ho estan fent fantàsticament, però hi podria haver sorpreses. Tenim gent molt capaç", ha declarat.
Sobre l'Iran, Trump ha subratllat que "mai no em va importar gaire el règim". "Alguns diuen canvi de règim, però cal explicar què significa això. Ja m'he emportat per davant 2 règims", ha assegurat abans d'augurar que arribarà a "un acord permanent amb l'Iran".