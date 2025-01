Trump nomena l'empresari Andrew Puzder ambaixador davant de la UE

El director del Servei Secret serà el guardaespatlles que va protegir Trump en l'atemptat

MADRID, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

El president d'Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dimecres que ha nomenat l'empresari i advocat nord-americà Andrew Puzder ambaixador davant de la Unió Europea, on considera que "farà un excel·lent treball representant els interessos nord-americans" en "aquesta important regió".

En l'anunci, Trump ha afirmat que "Andy és un exitós advocat, empresari, comentarista econòmic i autor", que l'any 2000 va ser nomenat director executiu de 'CKE Restaurants', empresa matriu de les cadenes internacionals de restaurants Carl's Jr i Hardee's.

"Durant els seus 17 anys com a director executiu, Andy va treure a l'empresa de greus dificultats financeres, la qual cosa li va permetre sobreviure, aconseguir la seguretat financera i créixer", ha assenyalat a través del seu perfil a la xarxa social Truth Social.

Puzder va recaptar diners per a la campanya presidencial de Trump el 2016 i va arribar a ser assessor econòmic de la campanya. També va exercir com a delegat de la Convenció Nacional Republicana d'aquest any i, després dels comicis, Trump el va nominar com a secretari de Treball, però va retirar la seva nominació davant de la falta de suports.

L'oficina d'ètica governamental no va finalitzar a temps la seva revisió sobre com podia evitar conflictes ètics, mentre que l'oposició li va acusar de maltractament als seus treballadors, oposar-se al salari mínim i recolzar l'automatització del lloc del treball.

NOU DIRECTOR DEL SERVEI SECRET

Minuts després, Trump ha nomenat director del Servei Secret d'Estats Units Sean Curran, el guardaespatlles que el va protegir durant l'atemptat de Pennsilvània. "És un gran honor", ha manifestat, en destacar que "és un gran patriota que ha protegit" la seva família els últims anys.

"Per això confio en ell per liderar als homes i dones valents del Servei Secret", ha declarat. També ha destacat que té 23 anys d'experiència en el sector, després de començar la seva carrera el 2001 com a agent especial a l'oficina de Newark.

Amb tot, ha considerat que es tracta de "un líder brillant, capaç de dirigir i liderar plans de seguretat operativa per a alguns dels esdeveniments de seguretat especial més complexos en la història" del país i del món. "Va demostrar la seva valentia intrèpida quan va arriscar la seva pròpia vida per ajudar a salvar la meva de la bala d'un assassí a Butler, Pennsilvània", ha conclòs.