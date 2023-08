Trump, imputat per intentar manipular els resultats de les presidencials de 2020

"Per què no em van imputar fa dos anys i mig? Perquè volien fer-ho a la meitat de la meva campanya política"



MADRID, 15 ago. (EUROPA PRESS) -

Un gran jurat de Geòrgia ha imputat l'expresident Donald Trump i 18 persones més per presumptament intentar interferir en les eleccions presidencials de 2020, en què és ja la quarta bateria de càrrecs contra ell, que segueix insistint en una "caça de bruixes" contra ell.

Els suposats delictes es remunten als caòtics mesos posteriors a aquests comicis, quan Trump es resistia a admetre que hagués perdut enfront del demòcrata Joe Biden i va emprendre argúcies per revertir el resultat, inclosa una trucada al secretari d'Estat de Geòrgia, el republicà Brad Raffensperger, en què instava directament a "trobar" els vots que li faltaven --havia perdut en aquest estat per uns 12.000 sufragis--.

L'expresident ha quedat acusat de 13 càrrecs, inclosa la violació de la llei de Geòrgia contra el crim organitzat, conspirar per suplantar un funcionari, pressionar perquè un funcionari traeixi el jurament del seu càrrec i conspirar per presentar documents falsos i conspirar per perpetrar falsificació en una "associació delictiva" en què també van participar una trentena de persones, no incloses en el plec de càrrecs.

En total, l'ex-mandatari i la resta de persones imputades, entre ells alguns de les seves més estrets col·laboradors com John Eastman, Rudy Giuliani i Mark Meadows, s'enfronten a 41 càrrecs promoguts per la fiscal Fani Willis, del comtat de Fulton. Tots ells haurien incorregut en una "activitat criminal" amb l'únic objectiu d'esquivar la derrota electoral.

Així, Trump ha estat acusat per exemple d'incitar a funcionaris públics, entre ells l'ex-vicepresident Mike Pence, a violar el seu jurament, de fer declaracions falses, distribuir documents fraudulents en col·legis electorals, assetjar treballadors electorals després de la seva derrota a Geòrgia, i actes d'obstrucció.

"Trump i els altres acusats es van negar a acceptar que va perdre, i es van unir de forma voluntària a una conspiració per canviar il·legalment el resultat de les eleccions a favor de Trump", diu l'acusació. "Aquesta conspiració contenia un pla i propòsit comú per cometre dos o més actes d'activitat de xantatge al comtat de Fulton, Geòrgia, en altres llocs de Geòrgia i en altres estats", afegeix.

També ha al·legat que Trump i els seus col·laboradors "es dedicaven a diverses activitats delictives relacionades entre si tals com a "suplantació de la identitat d'un funcionari públic, tractar de subornar a testimonis, robatori informàtic, allanamiento informàtic, invasió informàtica de la intimitat, conspiració per defraudar a l'Estat i actes relacionats amb el robatori i perjuri".

A més, Willis ha anunciat una ordre d'arrest contra els acusats, encara que els ha donat fins al 25 d'agost per "lliurar-se voluntàriament". La Fiscalia pretén enjudiciar Trump en els propers sis mesos, procés que ja ha estat assignat al jutge del Tribunal Superior del comtat de Fulton Scott McAfee.

DONALD TRUMP

Com ve fent els últims anys davant, Trump ha tornat a denunciar que se sent víctima d'una "caça de bruixes", en aquesta ocasió empresa per una fiscal "fora de control i molt corrupta". "Per què no em van imputar fa dos anys i mig? Perquè volien fer-ho a la meitat de la meva campanya política", ha sentenciat a la seva pròpia xarxa social l'ara precandidat en les primàries del Partit Republicà per a les eleccions de 2024.

En declaracions a Fox News, ha incidit en aquesta tesi i ha emplaçat Willis a "centrar-se en les persones que van manipular les eleccions presidencials de 2020, no en els qui demanen respostes pel que va passar", afavorint així la teoria segons la qual segueixen sense existir proves gairebé tres anys després de la votació.

És la quarta imputació que rep Trump, i la segona per intentar interferir en les eleccions. A diferència dels càrrecs presentats pel fiscal especial Jack Smith, l'expresident no podria indultar-se a si mateix ni als seus socis en cas de ser culpable i ser reelegit com a president del país, en tractar-se d'una condemna estatal, no federal.

Trump, el primer ex-mandatari del país a ser acusat, ja va ser imputat el març durant la investigació en contra seva pel presumpte pagament d'un suborn a l'actriu de cinema porno Stephanie Clifford, coneguda com Stormy Daniels, i també s'enfronta a 40 càrrecs pel cas dels documents classificats.