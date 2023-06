EUA.- Trump, imputat en el cas dels documents classificats

Els càrrecs són retenció d'informació, ocultament de documents, conspiració per obstruir la justícia i declaracions falses

El Partit Republicà mostra el seu suport a l'expresident

MADRID, 9 juny (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units Donald Trump ha informat aquest dijous de la seva imputació pel maneig d'informació classificada després que deixés la presidència del país, segons ha publicat el propi ex-mandatari al seu compte de Truth Social.

"L'administració corrupta de Biden ha informat als meus advocats que he estat imputat, aparentment per la mentida de les caixes --de documents classificats-- (...) Mai vaig pensar que fos possible que alguna cosa així pogués passar a un expresident dels Estats Units (...) Aquest és un DIA FOSC pels Estats Units. Som un país en greu i ràpid declivi, però junts farem que els Estats Units torni a ser gran!", ha publicat Trump.

Per la seva banda, el president d'EUA, Joe Biden, ha afirmat en una roda de premsa que no va suggerir al Departament de Justícia el que havia de fer "ni una sola vegada".

La Justícia nord-americana ha acusat l'ex-mandatari de retenció deliberada d'informació de defensa nacional, ocultament corrupte de documents, conspiració per obstruir la justícia i realitzar declaracions falses, segons fonts consultades per la cadena ABC News.

L'advocat de Donald Trump Jim Trusty ha confirmat que l'exdirigent ha estat acusat de set càrrecs. "No està cent per cent clar que tots ells siguin càrrecs separats, però bàsicament es desprenen d'un càrrec de la Llei d'Espionatge", ha revelat a la cadena CNN.

Els funcionaris del Servei Secret es reuniran aquest divendres amb l'equip legal de Trump i agents de seguretat per desenvolupar un pla per al seu viatge i compareixença davant un tribunal federal, segons un funcionari encarregat de fer complir la llei, tal com recull CBS.

Donald Trump, que aquest any va ser el primer expresident dels Estats Units a ser acusat penalment pel cas del presumpte suborn a l'actriu de cinema porno Stormy Daniels, es converteix així en el primer en la història nord-americana a ser imputat per càrrecs penals federals, segons el diari nord-americà 'The Hill'.

L'expresident ha negat repetidament haver actuat malament i també ha assegurat que tenia dret a tenir uns documents que ja havia "desclassificat unilateralment sense passar per cap procés formal".

"Joe Biden té 1.850 caixes a la Universitat de Delaware, caixes addicionals en Chinatown, Washington i fins i tot més caixes a la Universitat de Pennsilvània, i documents escampats per tot el terra del garatge on estaciona el seu Corvette, i que està 'protegit' solament per una porta de garatge prima com el paper i oberta la major part del temps", ha assegurat Trump en xarxes socials.

No obstant això, 'The Hill' ha assegurat que l'equip del president va notificar als funcionaris del Departament de Justícia sobre això i que està cooperant amb una investigació en curs.

Les autoritats nord-americanes han trobat més de 300 documents amb marques classificades en la residència de Trump en Mar-a-Lago, Florida. La major part de la investigació de documents ha estat realitzada per un gran jurat de Washington.

La decisió del gran jurat ha arribat després de mesos d'investigació del Departament de Justícia, en una perquisició liderada per l'advocat especial Jack Smith, que també es troba investigant l'atac del 6 de gener de 2021 contra el Capitoli i pels intents de Trump per obstruir el canvi en la Presidència del país, segons la cadena NBC News.

L'expresident també s'enfronta a diverses investigacions, com la falsificació de registres comercials relacionats amb el seu presumpte paper en els pagaments de diners secrets cap al final de la seva campanya presidencial de 2016 i una altra relacionada amb les eleccions de 2020.

PROBLEMES EN LA CARRERA CAP A la CASA BLANCA

La imputació en aquest cas pot afectar a la campanya política de Trump, que és el favorit en les enquestes per ser el candidat del Partit Republicà a les eleccions presidencials de 2024, i en les quals s'enfronta a nombrosos candidats amb molta popularitat, com el governador de Florida, Ron DeSantis; l'ex-vicepresident Mike Pence; el senador de Carolina del Sud Tim Scott o el governador de Dakota del Nord, Doug Burgum.

No obstant això, podria mantenir la seva candidatura malgrat ser condemnat, doncs la Constitució dels Estats Units no contempla l'exclusió de persones declarades culpables per postular-se a la Presidència del país, segons ha declarat ABC News l'analista legal Kate Shaw.

SUPORT DEL PARTIT REPUBLICÀ A TRUMP

Els líders i membres del Partit Republicà han mostrat un suport a Trump tant en xarxes socials com en declaracions a mitjans de comunicació.

"La politització de l'aplicació de la llei federal representa una amenaça mortal per a una societat lliure. Durant anys hem estat testimonis d'una aplicació desigual de la llei segons l'afiliació política. Per què tan fervent en la cerca de Trump però tan passiu amb Hillary o Hunter?", ha qüestionat DeSantis en el seu compte de Twitter

"L'administració DeSantis rendirà comptes al Departament de Justícia, eliminarà el biaix polític i acabarà amb politització d'una vegada per sempre", ha declarat.

Per la seva banda, McCarthy ha assegurat en xarxes socials que es tracta d'un dia fosc per a EUA", i ha mostrat el seu suport a l'expresident en un cas que considera "inconcebible".

El senador de l'estat de Florida Marco Rubio, que va ser derrotat per Trump en les eleccions republicanes de cara a les eleccions presidencials de 2016, també ha mostrat la seva solidaritat.